Η αποκάλυψη ότι οι ρωσικές μυστικές υπηρεσίες φέρεται να στηρίζουν ενεργά το Ιράν στη διεξαγωγή πληγμάτων κατά των ΗΠΑ και του Ισραήλ, έρχεται να επιβεβαιώσει τη δημιουργία ενός ισχυρού μετώπου ανάμεσα στους παραδοσιακούς εχθρούς της Ουάσινγκτον. Η εμπλοκή της Μόσχας, σε συνδυασμό με τις υποψίες για παροχή βοήθειας και από το Πεκίνο, δείχνει ότι ο πόλεμος με το Ιράν λαμβάνει πλέον διαστάσεις μιας ευρύτερης παγκόσμιας αναμέτρησης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το Κρεμλίνο τροφοδοτεί την Τεχεράνη με κρίσιμα δεδομένα. Η βοήθεια αυτή περιλαμβάνει δορυφορικές λήψεις υψηλής ευκρίνειας και εξειδικευμένη τεχνογνωσία για τη χρήση drones, με μοναδικό στόχο να γίνουν πιο αποτελεσματικά τα ιρανικά πλήγματα κατά των αμερικανικών βάσεων στην περιοχή.

Αν και παραμένει αδιευκρίνιστο πόσο επίκαιρες είναι αυτές οι πληροφορίες που φτάνουν στα χέρια των Ιρανών, η κίνηση αυτή αναδεικνύει μια σχέση αμοιβαιότητας: η Ρωσία ξεπληρώνει ουσιαστικά το Ιράν για τα drones τύπου Shahed, που αποτελούν το βασικό της όπλο στην εισβολή κατά της Ουκρανίας.

Η νέα «συμμαχία»

Μετά την πλήρη διεθνή απομόνωση της Μόσχας το 2022, ο Βλαντιμίρ Πούτιν αναζήτησε στηρίγματα σε άλλους «παρίες» του διεθνούς συστήματος, όπως το Ιράν και η Βόρεια Κορέα. Πλέον, στο κάδρο μπαίνει και η Κίνα. Παρότι το Πεκίνο απορρίπτει τις κατηγορίες ως «ανυπόστατες», κάνοντας λόγο για ειρηνευτικό ρόλο, η Δύση παραμένει εξαιρετικά καχύποπτη.

Είναι χαρακτηριστικό ότι, ενώ ο Πούτιν διαβεβαίωσε τηλεφωνικά τον Ντόναλντ Τραμπ πως δεν μοιράζεται μυστικά με την Τεχεράνη, την ίδια στιγμή συνεχάρη θερμά τον νέο ηγέτη του Ιράν, Μοτζταμπά Χαμενεΐ, υποσχόμενος ότι η Ρωσία θα παραμείνει ένας «ακλόνητος και αξιόπιστος εταίρος».

Μεταφορά τεχνογνωσίας από την Ουκρανία στον Κόλπο

Η Ρωσία μοιράζεται, σύμφωνα με το Bloomberg, τις γνώσεις που απέκτησε στο ουκρανικό μέτωπο. Οι Ιρανοί φαίνεται να υιοθετούν ρωσικές τακτικές, όπως οι στοχευμένες επιθέσεις σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις για να προκαλέσουν οικονομική ασφυξία στους αντιπάλους τους. Επιπλέον, η Μόσχα γνωρίζει πλέον καλά πώς να εξουδετερώνει δυτικά όπλα, όπως οι πύραυλοι Patriot, και μεταφέρει αυτή τη γνώση στους συμμάχους της.

Για τις δυτικές συμμαχικές δυνάμεις, ο ακριβής υπολογισμός του οπλοστασίου του Ιράν σε drones -σε αντίθεση με τους πυραύλους και τους εκτοξευτές που διαθέτει- παραμένει εξαιρετικά δύσκολο. Όπως εξηγεί πηγή που γνωρίζει το θέμα, αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι μονάδες παραγωγής αυτών των μη επανδρωμένων αεροσκαφών μπορούν να στηθούν πολύ εύκολα σε πρόχειρες, διάσπαρτες εγκαταστάσεις. Το «κλειδί» πάντως για την παραγωγική ικανότητα της Τεχεράνης παραμένει η δυνατότητά της να εισάγει λαθραία κινητήρες από το εξωτερικό.

Η εμπλοκή της Κίνας

Την ίδια στιγμή, παραμένει θολό το τοπίο γύρω από το πώς ακριβώς η Κίνα συνδράμει το Ιράν, πέρα από τον προφανή ρόλο της ως ο βασικός αγοραστής ιρανικού πετρελαίου που κρατά «όρθια» την οικονομία της χώρας. Αξίζει να σημειωθεί πως το Πεκίνο βοήθησε έμμεσα τη Ρωσία κατά την εισβολή στην Ουκρανία, με εμπορικές εταιρείες να παρέχουν δορυφορικές εικόνες αλλά και την απαραίτητη τεχνογνωσία για την κατασκευή drones.

Από την πλευρά του, ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής, Τομ Κότον, πρόεδρος της Επιτροπής Πληροφοριών, δήλωσε την Τετάρτη στο Fox News πως δεν μπορεί ούτε να επιβεβαιώσει ούτε να διαψεύσει τις αναφορές για στήριξη του Ιράν από τη Ρωσία και την Κίνα. Προειδοποίησε, ωστόσο, πως, αν οι δύο αυτές χώρες παρέχουν οποιαδήποτε βοήθεια στην Τεχεράνη, τότε «παίζουν με τη φωτιά».

Σε κάθε περίπτωση η ευρεία χρήση των drones από το Ιράν έχει αρχίσει να δημιουργεί μεγάλα προβλήματα για ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ και των συμμάχων τους στον Κόλπο, καθώς η στρατηγική αυτή αναγκάζει τη Δύση να επιστρατεύει πανάκριβα αμυντικά συστήματα -σχεδιασμένα για την αντιμετώπιση πολύ πιο εξελιγμένων όπλων-, προκειμένου να αναχαιτίσει απειλές χαμηλού κόστους.