Το γύρο του διαδικτύου κάνει τις τελευταίες ώρες ένα SMS – απάτη που διακινείται στα κινητά τηλέφωνα ενημερώνοντας τους χρήστες ότι τους έχουν καταλογισθεί κλήσεις από την Τροχαία και καλούνται να τις πληρώσουν άμεσα.

Στόχος είναι ο παραλήπτης να πατήσει τον επισυναπτόμενο σύνδεσμο, μέσω του οποίου θα υποκλαπούν προσωπικά ή τραπεζικά στοιχεία.

Θύμα της συγκεκριμένης απάτης παραλίγο να πέσει και η Ματίνα Παγώνη, την οποία «έσωσε» τελευταία στιγμή η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου.

Οι δημοσιογράφοι του Mega, Ιορδάνης Χασαπόπουλος και Ανθή Βούλγαρή είπαν το πρωί της Παρασκευής ότι κατά τη διάρκεια της εκπομπής ήρθε το μήνυμα στην κ. Παγώνη, «και μπήκε μέσα η Δημογλίδου και της φώναζε».

«Τώρα θα έχω υποχρέωση, υποχρέωση της είναι να μας ενημερώνει», είπε χαριτολογώντας η κ. Παγώνη και συνέχισε απευθυνόμενη στην εκπρόσωπο Τύπου της ΕΛ.ΑΣ.: «θέλετε να πείτε τώρα οτι με σωσατε;».

Όπως είπε επίσης, η Ματίνα Παγώνη έχει κάνει κάποιες παραβάσεις στο παρελθόν και σκέφτηκε ότι ήταν αυτές.

Αναφερόμενη στο SMS – απάτη η Κωνσταντία Δημογλίδου είπε: «Το μήνυμα έρχεται από κινητό, δεν θα βεβαιωθεί ποτέ παράβαση από κινητό».

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ στους πολίτες

Λόγω της γενικευμένης αποστολής αυτού του μηνύματος απάτης η Ελληνική Αστυνομία εξέδωσε ανακοίνωση μέσω της οποίας ενημερώνει τους πολίτες για το παραπλανητικό SMS και καλώντας τους να μην να μην ανοίγουν τους συνδέσμους, να μην απαντούν στα μηνύματα, να μην καταχωρούν προσωπικά ή τραπεζικά στοιχεία και να διαγράφουν άμεσα τα μηνύματα από τις συσκευές τους.

Όπως σημειώνει η ανακοίνωση της Αστυνομίας «με αφορμή περιστατικά αποστολής παραπλανητικών μηνυμάτων (SMS) σε πολίτες, τα οποία εμφανίζονται ως δήθεν «ειδοποίηση τροχαίας παράβασης» και περιέχουν σύνδεσμο για πληρωμή προστίμου, επισημαίνεται ότι τα εν λόγω μηνύματα δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και αποσκοπούν στην εξαπάτηση των πολιτών.

Παρακαλούνται οι πολίτες: