Σοβαρό περιστατικό βίας σημειώθηκε την Πέμπτη σε προάστιο του Ντιτρόιτ, στην πολιτεία Μίσιγκαν των Ηνωμένων Πολιτειών, όταν ένας άνδρας επιτέθηκε με όχημα σε συναγωγή, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση των Aρχών. Ο δράστης έπεσε νεκρός από πυρά των δυνάμεων ασφαλείας, ενώ οι ερευνητές εξετάζουν την υπόθεση ως στοχευμένη επίθεση εναντίον της εβραϊκής κοινότητας.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο του αμερικανικού υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας, δράστης της επίθεσης ήταν ο Αϊμάν Μοχάμαντ Γκαζάλι, γεννημένος στον Λίβανο. Ο ίδιος είχε φτάσει στο Ντιτρόιτ το 2011 με βίζα που χορηγείται σε συζύγους Αμερικανών πολιτών και το 2016 απέκτησε την αμερικανική υπηκοότητα.

Αμερικανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι ο 41χρονος είχε βιώσει πρόσφατα προσωπική τραγωδία, καθώς συγγενικά του πρόσωπα σκοτώθηκαν σε ισραηλινό πλήγμα στον Λίβανο, στο πλαίσιο της σύγκρουσης που βρίσκεται σε εξέλιξη στη Μέση Ανατολή.

Το περιστατικό σημειώθηκε όταν ο Γκαζάλι οδήγησε το φορτηγό του προς την είσοδο της συναγωγής Temple Israel στο Γουέστ Μπλούμφιλντ, η οποία θεωρείται η μεγαλύτερη συναγωγή του Μεταρρυθμιστικού Ιουδαϊσμού στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι δυνάμεις της τάξης άνοιξαν πυρ εναντίον του, όπως δήλωσε στους δημοσιογράφους ο σερίφης της κομητείας Όκλαντ, Μάικλ Μπουσάρ.

Η ομοσπονδιακή αστυνομία αντιμετωπίζει την υπόθεση ως στοχευμένη επίθεση. «Επιβεβαιώνω ότι σε αυτό το στάδιο της έρευνάς μας θεωρούμε ότι πρόκειται για μια στοχευμένη πράξη βίας εναντίον της εβραϊκής κοινότητας», επεσήμανε η Τζένιφερ Ράνιαν αξιωματούχος του FBI σε συνέντευξη Τύπου.

Γείτονας του δράστη δήλωσε στην εφημερίδα Detroit Free Press ότι ο Γκαζάλι «πρόσφατα έχασε την οικογένειά του σε ισραηλινό πλήγμα στον Λίβανο». Παράλληλα, πηγή από την αμερικανολιβανική κοινότητα του Μίσιγκαν ανέφερε στο CBS News ότι το συγκεκριμένο πλήγμα σημειώθηκε «περίπου 10 ημέρες νωρίτερα» και ότι από αυτό «σκοτώθηκαν πολλά μέλη της οικογένειάς του», γεγονός που τον είχε αφήσει «συντετριμμένο».

Την ώρα της επίθεσης βρίσκονταν στη συναγωγή περίπου 140 παιδιά μαζί με μέλη του προσωπικού. Όπως ανακοίνωσε η Temple Israel μέσω της σελίδας της στο Facebook, όλοι είναι «ασφαλείς», ενώ παράλληλα εξέφρασε ευχαριστίες για «τον ηρωισμό» του προσωπικού ασφαλείας.

Ένα μέλος της ασφάλειας της συναγωγής τραυματίστηκε όταν χτυπήθηκε από το όχημα του δράστη και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με τον σερίφη Μπουσάρ, «αναμένεται να πάει καλά».

Επιπλέον, 30 μέλη των δυνάμεων της τάξης χρειάστηκε να νοσηλευθούν αφού εισέπνευσαν καπνό από πυρκαγιά που ξέσπασε στο όχημα του δράστη.

Για το περιστατικό τοποθετήθηκε και ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος δήλωσε: «Είναι εντελώς απίστευτο το γεγονός ότι μπορούν να συμβούν τέτοια πράγματα». Παράλληλα πρόσθεσε: «Στέλνω την αγάπη μου στην εβραϊκή κοινότητα του Μίσιγκαν (…) Είναι κάτι φρικτό».

«Συνταρακτικό»

Αντιδράσεις προκάλεσε η επίθεση και σε πολιτικό επίπεδο. Η κυβερνήτης του Μίσιγκαν Γκρέτσεν Γουίτμερ χαρακτήρισε το γεγονός ιδιαίτερα ανησυχητικό, γράφοντας στο Χ: «Είναι συνταρακτικό. Η εβραϊκή κοινότητα στο Μίσιγκαν πρέπει να μπορεί να ζει και να ασκεί την πίστη της ειρηνικά. Ο αντισημιτισμός και η βία δεν έχουν θέση στο Μίσιγκαν».

Από την πλευρά του, ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σάαρ δήλωσε «σοκαρισμένος». Όπως ανέφερε στο Χ, «Δεν θα πρέπει να επιτρέπεται ποτέ στον αντισημιτισμό να δείχνει το φρικτό πρόσωπό του».

Ο σερίφης Μπουσάρ υπογράμμισε ότι οι αμερικανικές Aρχές ανέμεναν εδώ και περίπου δύο εβδομάδες το ενδεχόμενο επίθεσης σε εβραϊκό χώρο λατρείας, μετά την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή στις 28 Φεβρουαρίου.

Έκτοτε, στις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν σημειωθεί αρκετά περιστατικά βίας που χαρακτηρίστηκαν τρομοκρατικές ενέργειες.

Την ίδια ημέρα, Πέμπτη, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και δύο ακόμη τραυματίστηκαν από ένοπλο στο πανεπιστήμιο Old Dominion στο Νόρφολκ της Βιρτζίνια. Ο δράστης, ο οποίος σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης ήταν πρώην μέλος της Εθνοφρουράς και είχε δηλώσει το 2016 ένοχος για απόπειρα υποστήριξης του Ισλαμικού Κράτους, σκοτώθηκε επίσης.

Λίγες ημέρες νωρίτερα, το Σάββατο, στη Νέα Υόρκη δύο έφηβοι που είχαν δηλώσει πίστη στο ΙΚ πέταξαν εκρηκτικούς μηχανισμούς σε διαδήλωση κατά του ισλάμ.

Παράλληλα, τη νύκτα της 28ης Φεβρουαρίου προς 1η Μαρτίου, ένοπλος άνοιξε πυρ σε μπαρ στο Όστιν του Τέξας, σκοτώνοντας δύο ανθρώπους και τραυματίζοντας άλλους 14. Σύμφωνα με τον οργανισμό παρακολούθησης τζιχαντιστικών ομάδων SITE Intelligence Group, ο δράστης είχε κάνει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δηλώσεις «υπέρ του ιρανικού καθεστώτος».