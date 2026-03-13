Η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας Σανάε Τακαΐτσι αναμένεται να ανακοινώσει τη συμμετοχή της χώρας της στο αμερικανικό σύστημα αντιπυραυλικής άμυνας το οποίο έχει βαφτιστεί «Χρυσός Θόλος» όταν θα συναντηθεί με τον Ντόναλντ Τραμπ την επόμενη εβδομάδα, σύμφωνα με σημερινό δημοσίευμα του ιαπωνικού Τύπου.

Ο «Χρυσός Θόλος» παρουσιάζεται ως αντιπυραυλική ασπίδα νέας γενιάς και «θα προστατεύει προοδευτικά τη χώρα μας από αεροπορικές επιθέσεις οποιουδήποτε εχθρού», με μέρος των συστημάτων αναχαίτισης να βρίσκονται στο διάστημα, είχε αναγγείλει την περασμένη χρονιά ο επικεφαλής του αμερικανικού Πενταγώνου Πιτ Χέγκσεθ.

Επικαλούμενη πηγές της στην ιαπωνική κυβέρνηση που δεν κατονομάζει, η ιαπωνική ημερήσια εφημερίδα Yomiuri σημειώνει ότι η κ. Τακαΐτσι αναμένεται να συζητήσει για το σχέδιο αυτό με τον κ. Τραμπ κατά τη διάρκεια της συνάντησης που προγραμματίζεται να έχει την ερχόμενη Πέμπτη, 19η Μαρτίου, στην Ουάσιγκτον και να του εκφράσει τη βούληση της ιδίας και της κυβέρνησής της το αρχιπέλαγος να συμμετάσχει στο εγχείρημα.

Σκοπός είναι οι δύο σύμμαχες χώρες να αναπτύξουν από κοινού όπλα αναχαίτισης και δίκτυο δορυφόρων για την αντιμετώπιση των λεγόμενων υπερηχητικών οχημάτων ολίσθησης (HGV), που κατασκευάζουν η Κίνα και η Ρωσία, κατά το δημοσίευμα.

Τα οπλικά συστήματα του τύπου μπορούν να φθάσουν σε αδιανόητες ταχύτητες, ως και 5 Μαχ (5.960 χιλιόμετρα ανά ώρα).

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία «Χρυσός Θόλος», η Ιαπωνία εννοεί να ενισχύσει τις δικές της δυνατότητες να αμύνεται, κατά τη Yomiuri.

Τα τελευταία χρόνια, το Τόκιο έχει απεμπολήσει πολλές από τις ειρηνιστικές θέσεις που είχε υιοθετήσει κι εφάρμοζε επί δεκαετίες μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο· επιδιώκει πλέον να αποκτήσει δυνατότητες «αντεπίθεσης», ενώ οι ιαπωνικές στρατιωτικές δαπάνες έχουν διπλασιαστεί στο 2%.

Τον Δεκέμβριο η κυβέρνηση της υπερεθνικίστριας πρωθυπουργού κ. Τακαΐτσι ενέκρινε προϋπολογισμό ύψους άνευ προηγουμένου για το προσεχές οικονομικό έτος — το οποίο ξεκινά την 1η Απριλίου —, ο οποίος συμπεριλαμβάνει αμυντικές δαπάνες επίσης άνευ προηγουμένου, ύψους 9 τρισεκ. γεν (49 δισεκ. ευρώ).