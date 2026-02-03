Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, υποσχέθηκε στη χώρα του μια πρωτοποριακή αντιπυραυλική ασπίδα, η οποία θα κατασκευαζόταν από τον στρατό σε χρόνο ρεκόρ. Ωστόσο, έναν χρόνο και δισεκατομμύρια δολάρια αργότερα, το όραμά του για τον «Χρυσό Θόλο» όχι μόνο δεν είναι έτοιμο μπροστά του, αλλά κινδυνεύει να τιναχτεί στον αέρα.

Το Πεντάγωνο δεν έχει ξεκινήσει ακόμα την εγκατάσταση του δικτύου αισθητήρων και συστημάτων αναχαίτισης. Αυτό οφείλεται εν μέρει στην πολυπλοκότητα του έργου, αλλά κυρίως στο γεγονός ότι ο Λευκός Οίκος δεν έχει αποδεσμεύσει ακόμη τα δισεκατομμύρια που ενέκρινε το Κογκρέσο για το συγκεκριμένο έργο. Ως αποτέλεσμα, η αμυντική βιομηχανία δεν έχει καταφέρει να πιάσει δουλειά με εντατικούς ρυθμούς, σύμφωνα με δύο στελέχη του κλάδου και δύο πρώην αξιωματούχους του υπουργείου Άμυνας.

«Ολόκληρο το εγχείρημα βρίσκεται στον αέρα», δήλωσε πρώην υψηλόβαθμο στέλεχος του Πενταγώνου.

Οι ίδιες πηγές προειδοποιούν ότι η φιλοδοξία του Τραμπ να ολοκληρώσει ένα τέτοιο έργο μέσα σε μόλις τρία χρόνια υπονομεύτηκε από την προβληματική επικοινωνία με την αγορά. Παράλληλα, επεσήμαναν ότι ορισμένα από τα τεχνολογικά και υλικοτεχνικά εμπόδια του προγράμματος μοιάζουν ανυπέρβλητα.

Οι διαστημικοί αναχαιτιστές, για παράδειγμα, αποτελούν τον πυρήνα του αρχικού σχεδιασμού. Ο περίπλοκος αυτός εξοπλισμός στοχεύει στην καταστροφή πυραύλων ελάχιστα λεπτά μετά την εκτόξευσή τους, όμως ένα τόσο στενό χρονικό περιθώριο είναι εξαιρετικά δύσκολο να επιτευχθεί στην πράξη.

Η ανταποκρίτρια του POLITICO για θέματα διαστήματος και αναδυόμενων τεχνολογιών, Όντρεϊ Ντέκερ, εξηγεί πως ακόμη κι αν οι ΗΠΑ κατάφερναν να αναπτύξουν ένα αξιόπιστο δίκτυο εντοπισμού και αναχαίτισης, η παραγωγή των επίγειων πυραύλων είναι πολύ πιο φθηνή. Έτσι, ένας αντίπαλος θα μπορούσε απλώς να κατακλύσει τον ουρανό με πυραύλους χαμηλού κόστους, αχρηστεύοντας την ασπίδα.

Ο στρατηγός της Διαστημικής Δύναμης, (Space Force), Μάικλ Γκέτλιν, ανέφερε ότι το υπουργείο Άμυνας προγραμματίζει τη δοκιμή ενός διαστημικού αναχαιτιστή για το 2028, χωρίς όμως να διευκρινίσει το αντικείμενο ή τον βαθμό δυσκολίας της δοκιμής.

Από την πλευρά του, το Πεντάγωνο δήλωσε ότι το αρμόδιο γραφείο του «Χρυσού Θόλου» συνεχίζει να εκπληρώνει τους στόχους που έθεσε το σχετικό εκτελεστικό διάταγμα, προσθέτοντας ότι το πλάνο υλοποίησης είναι «δυναμικό», αλλά οι βασικοί πυλώνες του έργου έχουν ήδη καθοριστεί.

Ο Λευκός Οίκος δεν ανταποκρίθηκε σε αίτημα για σχολιασμό, σύφωνα με τη Ντέκερ

Παρά την αβεβαιότητα, οι αμυντικές βιομηχανίες έχουν στρέψει το βλέμμα τους στο τεράστιο κονδύλι και ανταγωνίζονται για να αποδείξουν ότι τα συστήματά τους μπορούν να ενταχθούν στο όραμα του Τραμπ.

Το Πεντάγωνο έχει ήδη αναθέσει μικρές συμβάσεις για την έναρξη ανάπτυξης των διαστημικών αναχαιτιστών. Η προσδοκία είναι ότι οι εταιρείες θα επενδύσουν δικά τους κεφάλαια στην αρχική φάση, ελπίζοντας ότι αργότερα θα εξασφαλίσουν προσοδοφόρες συμβάσεις μαζικής παραγωγής.

Ωστόσο, επικρατεί δυσαρέσκεια στον κλάδο, σύμφωνα με την Ντέκερ, καθώς το Πεντάγωνο δεν έχει αξιοποιήσει τα 23 δισεκατομμύρια δολάρια που εγκρίθηκαν το περασμένο καλοκαίρι μέσω του συμπληρωματικού πακέτου δαπανών.

Οι εταιρείες διστάζουν να ρισκάρουν μεγάλα κεφάλαια προκαταβολικά, φοβούμενες ότι το πρόγραμμα μπορεί να ακυρωθεί από την επόμενη κυβέρνηση και οι συμβάσεις παραγωγής να μη δουν ποτέ το φως της δημοσιότητας.

Την ίδια απογοήτευση συμμερίζεται και το Κογκρέσο για τις καθυστερήσεις του Πενταγώνου.

Οι νομοθέτες περιμένουν ακόμη ένα αναλυτικό πλάνο για τη διάθεση των 23 δισεκατομμυρίων. Σύμφωνα με πηγές από τη βιομηχανία και το Κογκρέσο, τα χρήματα για τον «Χρυσό Θόλο» αναμένονται στο τελευταίο στάδιο των εκταμιεύσεων, χωρίς κανείς να γνωρίζει το πότε ακριβώς.

Οι αρμόδιες επιτροπές επέκριναν το Πεντάγωνο για τη μυστικοπάθειά του και ζήτησαν ένα ολοκληρωμένο χρονοδιάγραμμα δαπανών εντός 60 ημερών από την ψήφιση του ετήσιου αμυντικού προϋπολογισμού.

Στελέχη του Πενταγώνου υποστηρίζουν ότι η μυστικότητα είναι απαραίτητη για την προστασία των απόρρητων σχεδίων από εχθρικές δυνάμεις. Ο στρατηγός Γκέτλιν δήλωσε τον Ιανουάριο ότι ήδη σημειώνονται κυβερνοεπιθέσεις από κακόβουλους παράγοντες στις βάσεις δεδομένων της αμυντικής βιομηχανίας.

Τέλος, η επιτυχία του «Χρυσού Θόλου» εξαρτάται, σύμφωνα με την Ντέκερ, και από τη συνεργασία συμμάχων όπως ο Καναδάς και η Γροιλανδία, για τη χρήση των ραντάρ και του εναέριου χώρου τους στην Αρκτική. Ωστόσο, οι εμπορικές διαμάχες έχουν δυσχεράνει τις επαφές με τους συμμάχους, προσθέτοντας -σύμφωνα με τον Γκέτλιν- ακόμα ένα εμπόδιο στην όλη προσπάθεια.