Ένα πρωτοφανές περιστατικό συγκλόνισε την Κερντάσα, δυτικά του Καΐρου, όταν ένας 35χρονος άνδρας εισέβαλε με τζιπ που έφερε ισραηλινές σημαίες σε πολυσύχναστο δρόμο και τελικά προσέκρουσε στην πρόσοψη καταστήματος, προκαλώντας τον τραυματισμό έξι ανθρώπων, οι οποίοι μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο, σύμφωνα με το newarab.com.

Στο διαδίκτυο κυκλοφορούν βίντεο που δείχνουν τον άνδρα μέσα στο όχημα να παίρνει φόρα και να χτυπάει στο κτίριο, ενώ οι περαστικοί προσπαθούν να απομακρυνθούν για να αποφύγουν τραυματισμούς. Άλλα πλάνα απεικονίζουν κατοίκους να φωνάζουν και να εκτοξεύουν αντικείμενα προς το τζιπ, ενώ φαίνεται ότι ο οδηγός δέχεται επίθεση και ξυλοκοπείται μετά τη σύγκρουση.

Το αιγυπτιακό υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι ο 35χρονος, κάτοικος της Κερντάσα, αντιμετωπίζει «ψυχολογικές διαταραχές» και κρατείται για περαιτέρω έρευνα. Αρχικά, τα τοπικά μέσα ενημέρωσης είχαν περιγράψει το περιστατικό ως «τροχαίο ατύχημα», ενώ ξεκίνησε έρευνα για τα αίτια.

Η ανάρτηση των ισραηλινών σημαιών θεωρήθηκε από πολλούς Αιγύπτιους ως σκόπιμη πρόκληση, ειδικά σε μια περίοδο έντονης δημόσιας συμπάθειας προς τους Παλαιστίνιους. Αναλυτές επισημαίνουν ότι οι αιγυπτιακές αρχές συχνά επικαλούνται ζητήματα «ψυχικής υγείας» σε ευαίσθητες υποθέσεις για να εκτονώσουν την κοινωνική οργή.

Παρόμοιο παράδειγμα αποτελεί το περιστατικό της 3ης Ιουνίου 2023, όταν ο 22χρονος Αιγύπτιος αστυνομικός Μοχάμεντ Σαλάχ Ιμπραχίμ εισήλθε σε ισραηλινό έδαφος, σκότωσε τρεις στρατιώτες και έπεσε νεκρός από πυρά, με την αιγυπτιακή κυβέρνηση να επικαλείται προβλήματα ψυχικής υγείας.

Ο πρώην υπουργός Εργασίας, Καμάλ Αμπού Εΐτα, σχολίασε στο The New Arab ότι «Περιμένω από την κυβέρνηση να χαρακτηρίσει τον άνδρα που οδηγούσε το αυτοκίνητο με την ισραηλινή σημαία ως ψυχικά ασθενή, προκειμένου να κλείσει την υπόθεση και να κατευνάσει τη δημόσια οργή». Πρόσθεσε δε ότι τέτοια περιστατικά αντικατοπτρίζουν τη λαϊκή οργή κατά του Ισραήλ, με τους Αιγύπτιους να θεωρούν το Ισραήλ κύριο εχθρό του αραβικού κόσμου.