Ο Ναντίρ Χιφί, «γιόρτασε» με έναν ιδιαίτερο τρόπο τη νίκη της ομάδας του επί του Παναθηναϊκού στο Telekom Center Athens για την Euroleague.

Ο γκαρντ της Παρί αφού πέτυχε στο ματς 20 πόντους με 4 εύστοχα τρίποντα και 5 ασίστ, είπε να δοκιμάσει και κάτι άλλο…Ελληνικό!

Συγκεκριμένα, ο Χίφι φρόντισε να «τιμήσει» ένα ολόκληρο ταψί…σπανακόπιτα. Φυσικά την ελληνική του γευστική εμπειρία φρόντισε να την μοιραστεί στα social media!