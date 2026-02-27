Σε πεδίο διπλωματικής αντιπαράθεσης προσπαθούν να αναγάγουν παράγοντες του τουρκικού προξενείου την υπόθεση με τον σταυρό που εντοπίστηκε στον εξωτερικό τοίχο του τεμένους Χουριέτ στην Ξάνθη.

Ο Μουσταφά Τράμπα, σε μια προσπάθεια να προσδώσει ευρύτερες διαστάσεις στο γεγονός, δεν περιορίστηκε στην καταδίκη της πράξης, αλλά προχώρησε σε δηλώσεις που δυναμιτίζουν το κλίμα.

Οι προκλητικές δηλώσεις του ψευδομουφτή

Ο ψευδομουφτής Ξάνθης, μιλώντας από τον χώρο του τεμένους, επέλεξε να παπαγαλίσει την προπαγάνδα της Άγκυρας σχετικά με την θρησκευτική μειονότητα της Ξάνθης, χαρακτηρίζοντας την αναγραφή του σταυρού ως:

«επίθεση κατά θρησκευτικών και εθνικών αξιών»

Σύμφωνα με τον ίδιο, η ενέργεια αυτή, που περιλάμβανε τον σχηματισμό ενός σταυρού και τη συντομογραφία «IC XC NIKA», αποτελεί μια συνειδητή απόπειρα πρόκλησης, η οποία μάλιστα συμπίπτει χρονικά με την περίοδο του Ραμαζανιού.

Η εμπλοκή του Τούρκου Προξένου

Το περιστατικό που έλαβε χώρα το βράδυ της Πέμπτης 26 Φεβρουαρίου, κινητοποίησε άμεσα και την τουρκική διπλωματική αντιπροσωπεία. Ο Πρόξενος της Τουρκίας στην Κομοτηνή, Αϊκούτ Ουνάλ, επισκέφθηκε την Παρασκευή το τέμενος και αφού συμμετείχε στην προσευχή, πήρε θέση για το θέμα. Ο κ. Ουνάλ χαρακτήρισε απαράδεκτες τέτοιες ενέργειες, σημειώνοντας πως στοχεύουν απευθείας στην ηρεμία που επικρατεί στην περιοχή.

Η σκιά του «υβριδικού πολέμου» στην Ξάνθη

Η αναγραφή του συμβόλου, το οποίο έχει ήδη σβηστεί από τους υπεύθυνους, δεν θεωρείται από πολλούς ένα μεμονωμένο γεγονός. Η Ξάνθη βρίσκεται το τελευταίο διάστημα αντιμέτωπη με μια σειρά από περιστατικά που προκαλούν ανησυχία, όπως ο σχηματισμός του σήματος των «Γκρίζων Λύκων» στην πόλη.

Με πληροφορίες απο fonirodopis