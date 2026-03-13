Σε αναβρασμό βρίσκονται οι νοσοκομειακοί γιατροί, καθώς όπως έχει ανακοινώσει η Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας (ΟΕΝΓΕ), την Τετάρτη 18 Μαρτίου, η ΟΕΝΓΕ αναμένεται να πραγματοποιήσει πανελλαδική απεργία.

Αιχμή της κινητοποίησης αποτελεί το ιατρικό μισθολόγιο και η υποστελέχωση των νοσοκομείων, ενώ μέχρι την ημέρα της απεργίας οι πρωτοβάθμιες ενώσεις βρίσκονται σε διαδικασίες συνελεύσεων και πολύμορφων δράσεων για την προετοιμασία της απεργίας.

Υπενθυμίζεται πως στις 11 Μαρτίου, η ΟΕΝΓΕ όπως επισημαίνει το ERTNews προχώρησε σε ημέρα πανελλαδικής δράσης για τους ειδικευόμενους γιατρούς.