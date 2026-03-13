Οι λίγες βροχές στα ηπειρωτικά τις θερμές ώρες της ημέρας και οι βόρειοι άνεμοι μέχρι 6 μποφόρ στο Αιγαίο θα είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού για σήμερα, Παρασκευή 13/3.

Πιο αναλυτικά, την Παρασκευή 13 Μαρτίου αναμένονται νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα αυξημένες με λίγες βροχές στα ηπειρωτικά και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στην Πελοπόννησο, το μεσημέρι και το απόγευμα. Η ορατότητα θα είναι κατά τόπους περιορισμένη στα ηπειρωτικά τις πρωινές και τις βραδινές ώρες.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 0 έως 14 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 2 έως 16-17, στην Ήπειρο από 3 έως 17-18 βαθμούς, στη Θεσσαλία από 1 έως 17, στη Στερεά από 3 έως 17-18, στην Εύβοια από 4 έως 18 βαθμούς, στην Πελοπόννησο από 4 έως 17-18 βαθμούς, στα Επτάνησα από 7 έως 17-18, στα νησιά του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου από 7 έως 15-17 και στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου από 10 έως 16-17, και στην Κρήτη από 8 έως 17 και τα Δωδεκάνησα έως 19 βαθμούς.

Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά μέχρι 4 μποφόρ, στα ανατολικά 3 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ στο Αιγαίο.

Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με παροδικά αυξημένες νεφώσεις μέχρι το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 6 έως 16-17 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις. Οι άνεμοι μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 3 έως 16 βαθμούς.