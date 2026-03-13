Σε τροχιά υλοποίησης μπαίνει μέσα στη χρονιά ένα νέο ψηφιακό σύστημα παρακολούθησης των κοινωνικών επιδομάτων, με βασικό πυλώνα τη δημιουργία ενός εθνικού μητρώου παροχών. Πρόκειται για μια κεντρική βάση δεδομένων στην οποία θα συγκεντρώνονται για πρώτη φορά όλες οι πληροφορίες σχετικά με τις οικονομικές ενισχύσεις που λαμβάνει κάθε πολίτης από το κράτος.

Η λειτουργία του νέου μηχανισμού αναμένεται να ξεκινήσει πιλοτικά, με στόχο να δημιουργηθεί μια ολοκληρωμένη εικόνα του συστήματος κοινωνικών παροχών και να ενισχυθεί η διαφάνεια στον τρόπο με τον οποίο καταβάλλονται τα επιδόματα.

Στην πράξη, το μητρώο θα λειτουργεί ως μια ενιαία ψηφιακή πλατφόρμα που θα συγκεντρώνει στοιχεία από διαφορετικούς φορείς του Δημοσίου. Για κάθε δικαιούχο θα δημιουργείται ένα ολοκληρωμένο «ψηφιακό προφίλ», στο οποίο θα αποτυπώνονται βασικά δεδομένα όπως τα εισοδήματα, η περιουσιακή κατάσταση, αλλά και το σύνολο των επιδομάτων ή παροχών που λαμβάνει.

Η δημιουργία μιας τέτοιας βάσης δεδομένων θεωρείται κρίσιμη, καθώς μέχρι σήμερα δεν υπάρχει ένα ενιαίο σύστημα καταγραφής των κοινωνικών ενισχύσεων. Παρότι το κράτος δαπανά κάθε χρόνο περισσότερα από 13 δισεκατομμύρια ευρώ για προνοιακές και κοινωνικές παροχές, η εικόνα για το συνολικό ύψος των επιδομάτων που λαμβάνει κάθε δικαιούχος παραμένει κατακερματισμένη.

Σήμερα, διαφορετικοί οργανισμοί διαχειρίζονται τα επιδόματα μέσω ξεχωριστών πληροφοριακών συστημάτων που δεν είναι πλήρως διασυνδεδεμένα μεταξύ τους. Οργανισμοί όπως η ΔΥΠΑ, ο ΟΠΕΚΑ, το Υπουργείο Εργασίας και ο e-ΕΦΚΑ λειτουργούν με διαφορετικές βάσεις δεδομένων, γεγονός που δυσκολεύει την πλήρη εποπτεία του συστήματος κοινωνικής προστασίας.

Αυτή η πολυδιάσπαση των πληροφοριών δημιουργεί συχνά κενά στην καταγραφή των παροχών, αλλά και περιθώρια για λάθη ή ακόμη και καταχρήσεις. Με τη δημιουργία του εθνικού μητρώου, η διοίκηση θα μπορεί να βλέπει συγκεντρωτικά όλα τα επιδόματα που λαμβάνει ένας πολίτης από οποιονδήποτε δημόσιο φορέα.

Η πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα θα επιτρέπει στις αρμόδιες υπηρεσίες να εντοπίζουν σε πραγματικό χρόνο περιπτώσεις όπου υπάρχει πρόβλημα ή ασυμφωνία στα στοιχεία. Για παράδειγμα, μπορεί να διαπιστωθεί ότι ένα επίδομα συνεχίζει να καταβάλλεται ενώ οι προϋποθέσεις έχουν μεταβληθεί.

Τέτοιες αλλαγές μπορεί να σχετίζονται με την οικογενειακή κατάσταση ενός δικαιούχου, με διαφοροποίηση στα εισοδήματα ή με άλλες μεταβολές που επηρεάζουν τα κριτήρια χορήγησης μιας παροχής. Μέχρι σήμερα τέτοιες περιπτώσεις δεν εντοπίζονται πάντα άμεσα, καθώς τα στοιχεία βρίσκονται σε διαφορετικά πληροφοριακά συστήματα.

Παράλληλα, το νέο σύστημα θα μπορεί να αναδεικνύει περιπτώσεις όπου ένας πολίτης λαμβάνει περισσότερα από ένα επιδόματα που καλύπτουν παρόμοιες κοινωνικές ανάγκες. Με τον τρόπο αυτό θα υπάρχει καλύτερη αξιολόγηση του τρόπου κατανομής των πόρων της κοινωνικής πολιτικής.

Ένα ακόμη σημαντικό στοιχείο είναι ότι το μητρώο θα συμβάλει στον εντοπισμό λαθών στα στοιχεία των δικαιούχων. Σφάλματα σε δεδομένα όπως ο ΑΦΜ ή ο ΑΜΚΑ μπορεί να οδηγούν σε καθυστερήσεις, λανθασμένες πληρωμές ή ακόμη και σε καταβολή μικρότερων ποσών από αυτά που προβλέπονται.

Κατά την αρχική φάση εφαρμογής του νέου συστήματος θα ενταχθούν σταδιακά βασικά κοινωνικά επιδόματα που χορηγούνται σήμερα από το κράτος. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται το επίδομα παιδιού, το επίδομα θέρμανσης, το επίδομα στέγασης και το επίδομα ανεργίας.

Στο σύστημα αναμένεται επίσης να ενταχθούν το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, το επίδομα γέννησης, καθώς και παροχές που αφορούν την αναπηρία ή τη μακροχρόνια ανεργία.

Μετά την ολοκλήρωση της πιλοτικής φάσης, προβλέπεται ότι όλοι οι φορείς που χορηγούν κοινωνικές παροχές θα υποχρεωθούν να ενταχθούν στο μητρώο και να ενημερώνουν διαρκώς τα στοιχεία τους. Στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα πλήρως διασυνδεδεμένο σύστημα που θα προσφέρει σαφή εικόνα για το πώς κατανέμονται τα κοινωνικά επιδόματα και σε ποιους δικαιούχους κατευθύνονται.