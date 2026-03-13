Ένας υψηλόβαθμος αξιωματικός των πακιστανικών δυνάμεων ασφαλείας, ο οποίος μίλησε στο Γαλλικό Πρακτορείο υπό την προϋπόθεση της ανωνυμίας, επιβεβαίωσε νωρίς το πρωί ότι η πολεμική αεροπορία του Πακιστάν πραγματοποίησε αεροπορικούς βομβαρδισμούς στο Αφγανιστάν.

«Επλήγησαν συγκεκριμένοι στόχοι, συνδεόμενοι με τους πακιστανούς Ταλιμπάν» (ΚΤΠ), ανέφερε σε μήνυμά της η πηγή αυτή, αναφερόμενη σε ένοπλη οργάνωση η οποία έχει αναλάβει την ευθύνη για σειρά πολύνεκρων επιθέσεων στο Πακιστάν, χωρίς να υπεισέλθει σε περισσότερες λεπτομέρειες.

Το Αφγανιστάν λέει πως χτυπήθηκαν κι άλλες περιοχές

Η de facto κυβέρνηση των Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν ανακοίνωσε σήμερα ότι η πολεμική αεροπορία του Πακιστάν βομβάρδισε την πρωτεύουσα Καμπούλ και άλλες περιοχές της χώρας της νοτιοανατολικής Ασίας, προκαλώντας θύματα «σε ορισμένες ζώνες».

«Συνεχίζοντας την επίθεσή του, το πακιστανικό στρατιωτικό καθεστώς βομβάρδισε για ακόμη μια φορά την Καμπούλ, την Κανταχάρ» (νότια) καθώς και τις παραμεθόριες επαρχίες «Πάκτια και Πάκτικα» και «άλλες», ανέφερε μέσω X ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Ζαμπιουλά Μουτζάχιντ, προσθέτοντας –χωρίς να δώσει συγκεκριμένο απολογισμό– ότι σκοτώθηκαν «γυναίκες και παιδιά».