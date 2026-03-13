BEAST

Κανένα παιχνίδι με τους θεσμούς

Καλημέρα σε όλους και όλες. Θα ξεκινήσω σήμερα από τα σενάρια των εκλογών που έχουν φουντώσει στο παρασκήνιο. Όμως η πραγματικότητα είναι τελείως διαφορετική, αφού πέρα από όσα ακούτε και από τον ίδιο τον πρωθυπουργό δημόσια, η στήλη έχει να σας επισημάνει ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης ακόμα και στις κατ’ ιδίαν συσκέψεις του τονίζει πως δεν πρόκειται να προσφύγει σε πρόωρες εκλογές. «Δεν είμαι ανεύθυνος και δεν παίζω με τους θεσμούς», φέρεται να είπε σε μια σύσκεψη προ ημερών ο πρωθυπουργός σύμφωνα με καλή πηγή μου που ξέρει πρόσωπα και καταστάσεις στο ευρύτερο πρωθυπουργικό περιβάλλον.

Η εντολή στον Χατζηδάκη

Δεν είναι τυχαίο ότι χθες εμφανίστηκε νωρίς το πρωί ο Κωστής Χατζηδάκης για να διαψεύσει τα σενάρια των εκλογών και να ξεκαθαρίσει ότι δεν τίθεται θέμα να στηθούν πρόωρα κάλπες. Αυτό έγινε διότι είχαν φουντώσει τα σενάρια και όπου πήγαινε κανείς στη ΝΔ άκουγε για πρόωρες εκλογές. Και όπως πληροφορήθηκε η στήλη, ο Κ. Μητσοτάκης είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και του ζήτησε να τοποθετηθεί δημόσια για το θέμα, ώστε να το κλείσει και να βάλει το πλαίσιο.

Οι υπουργικές πιέσεις

Πάντως η στήλη γνωρίζει ότι τα σενάρια αυτά φούντωσαν από μια ομάδα περίπου πέντε υπουργών που σε συζητήσεις με δημοσιογράφους έλεγαν πόσο θετικό μπορεί να είναι για τη ΝΔ να γίνουν πρόωρες εκλογές, προφανώς όχι τώρα, αλλά μόλις ηρεμήσει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Αυτές οι σκέψεις μεταφέρθηκαν και στο Μέγαρο Μαξίμου και έμαθα ότι συνεργάτες του Κυριάκου Μητσοτάκη έγιναν αποδέκτες της σχετικής συζήτησης και μάλιστα ήταν και φορτικοί σε σημείο ενόχλησης.

Όχι από τη Θεσσαλία

Αυτό που ξέρω όμως είναι ότι ο πρωθυπουργός αύριο από τη Λάρισα στο προσυνέδριο της ΝΔ θα πει ένα μεγάλο όχι για τις πρόωρες κάλπες. Μαθαίνω ότι σε αυτή την κομματική σύναξη της ΝΔ θα έχει κόσμο, διότι έχει γίνει μεγάλη κινητοποίηση, καθώς η ηγεσία του κόμματος θέλει να περάσει το μήνυμα πως υπάρχει ανάκαμψη και βελτίωση της κατάστασης.

Το παρασκήνιο της διαγραφής Κωνσταντινόπουλου

Εκεί που λες πως η Χαριλάου Τρικούπη θα βρει έστω μια προσωρινή νηνεμία, το ΠΑΣΟΚ φροντίζει να μας κρατά σε εγρήγορση. Αναφέρομαι βέβαια στη διαγραφή του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου -προσέξτε- από την κοινοβουλευτική ομάδα και όχι από το ΠΑΣΟΚ. Μια στρατηγική επιλογή που επιτρέπει στον βουλευτή Αρκαδίας να παραμένει -θεωρητικά- μέλος του ΠΑΣΟΚ, αλλά να βρίσκεται εκτός της γραμμής στη Βουλή. Ομολογώ ότι δεν περίμενα ο Νίκος Ανδρουλάκης να διαγράψει δύο ημέρες πριν από την εκλογή συνέδρων βουλευτή. Τι ήταν αυτό που ξεχείλισε το ποτήρι; Η δήλωση για τον Πέδρο Σάντσεθ ήταν η αφορμή, όμως το πραγματικό κόκκινο πανί για τον Ανδρουλάκη ήταν η δημόσια στήριξη του Άδωνι Γεωργιάδη προς τον Οδυσσέα, την ώρα που ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είχε ανεβάσει ψηλά το θέμα των υποκλοπών. Όσο για τα σενάρια που θέλουν τον Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο να «μετακομίζει» στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας στην Αρκαδία, τα μαθηματικά του λένε όχι. Σε μία περιοχή που είναι τριεδρική και η Νέα Δημοκρατία βγάζει έναν -στη συγκεκριμένη περίπτωση τον υφυπουργό Κώστα Βλάση- το ενδεχόμενο να περάσει στην αντίπερα όχθη είναι ανέφικτο. Και γιατί θα υπήρχε δυσαρέσκεια από τους υποψηφίους της Νέας Δημοκρατίας. Το μεγάλο ερώτημα είναι αν θα πάει στο Συνέδριο στο τέλους του μήνα. Και αν θα ψηφίσει την ερχόμενη Κυριακή στις εκλογές των συνέδρων. Σε χθεσινό μου καφέ με άνθρωπο που γνωρίζει καλά τον Νίκο Ανδρουλάκη μου είπε ότι ο πρόεδρος μετά το συνέδριο θα πάρει κεφάλια. Εντύπωση δεν μου έκανε αυτό που μου είπε, αλλά η σιγουριά με την οποία το είπε. Βέβαια, μας πρόλαβε ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος.

Η διαγραφή άργησε μια μέρα

Μιλούσα με άνθρωπο που γνωρίζει καλά τους πράσινους παροικούντες στη Χαριλάου Τρικούπη και μου αποκάλυψε ότι ήθελε εδώ και καιρό ο Ανδρουλάκης να διαγράψει τον Οδυσσέα, γιατί αντί να κατηγορεί την κυβέρνηση κατηγορούσε το ΠΑΣΟΚ. Μάλιστα άργησε μια μέρα να έρθει η ανακοίνωση και αυτό γιατί έλειπε στο Στρασβούργο όπου είχε συναντήσεις με επίκεντρο τις υποκλοπές. Πάντως η υπόθεση Κωνσταντινόπουλου σε συνδυασμό με τις γκάφες περί διεύρυνσης του Κώστα Σκανδαλίδη έχουν προκαλέσει μεγάλη νευρικότητα στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος αισθάνεται ότι κάποιοι επιχειρούν να του πριονίσουν την καρέκλα.

Το αυτί του προέδρου δεν ιδρώνει

Είχαμε και την αμφίπλευρη διεύρυνση της Χαριλάου Τρικούπη όπου έγινε της διεύρυνσης γενικώς, με αποχωρήσεις και με γκρίνια εσωκομματική. Αν νομίζετε ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης πτοείται από τις εσωτερικές αναταράξεις, πλανάστε πλάνην οικτράν. Όπως με διαβεβαιώνουν άνθρωποι που γνωρίζουν τα του ΠΑΣΟΚ, «το αυτί του προέδρου δεν ιδρώνει» και το βλέμμα του είναι ήδη καρφωμένο στο τρίτο κύμα της επιχείρησης διεύρυνση». Το ενδιαφέρον όμως κρύβεται αλλού και αφορά τους βουλευτές που σκοπεύουν να σαλπάρουν για άλλα λιμάνια. Το τελευταίο διάστημα λοιπόν ένας βουλευτής δέχεται ασφυκτικό, σχεδόν ολοκληρωτικό, πρέσινγκ. Τα τηλέφωνα από το περιβάλλον του Νίκου Ανδρουλάκη δεν σταματούν να χτυπούν όπως και από τον ίδιο, αλλά ο στόχος έχει τα μάτια του ερμητικά κλειστά. Ή για να το πω καλύτερα έχει μάτια για άλλον πρόεδρο όπου έχει δώσει τον λόγο του.

Το τρολάρισμα του Μαρινάκη

Επικό το τρολάρισμα του Παύλου Μαρινάκη για τη διεύρυνση του ΠΑΣΟΚ που έχει προκαλέσει νέες εσωκομματικές αναταράξεις στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Αφού σημείωσε ότι είναι καλό να διευρύνονται τα κόμματα αλλά ότι αυτό δεν πρέπει να οδηγεί και στην αλλοίωσή τους συνέχισε λέγοντας ότι «φοβάμαι ο τρόπος που πάει να κάνει διεύρυνση στο ΠΑΣΟΚ ενισχύει τη διεύρυνση τη δική μας». Και προλαβαίνοντας την επόμενη ερώτηση εξήγησε γιατί ενισχύεται η διεύρυνση της ΝΔ αναφέροντας: «Γιατί όσοι σοβαροί άνθρωποι ακόμα θέλουν να ακούσουν και δεν είναι λίγοι που στηρίζουν το ΠΑΣΟΚ ή μπορεί να είναι κοντά στο ΠΑΣΟΚ, μπορεί να είναι και μέσα στο ΠΑΣΟΚ και στελέχη, βλέπουν τα πρόσωπα στα οποία απευθύνεται σε αυτή την προσπάθεια διεύρυνση ο κύριος Ανδρουλάκης, αρχίζουν και έχουν και δεύτερες και τρίτες σκέψεις για το αν θα πρέπει να συνεχίσουν να στηρίζουν ή να παραμένουν εκεί». Κάτι τα γενέθλια που είχε χθες, κάτι η επιτυχία που σημείωσε το Athens Alitheia Forum που δεν ήταν και μικρή -αν δούμε και ποιοι αντέδρασαν- μάλλον είχε κέφια ο «ψηλός».

Η ανωνυμία του διαδικτύου

Και να πάω σε ένα άλλο θέμα που το πληροφορήθηκα με αφορμή το συνέδριο που έγινε με την σφραγίδα του Παύλου Μαρινάκη και της κυβέρνησης για τα fake news. Μου λένε καλές πηγές, ότι παρά τις διαψεύσεις, θα προχωρήσει η νομοθετική ρύθμιση για να μπει τέλος στην ανωνυμία του διαδικτύου. Μπορεί κάποιος να έχει το ψευδώνυμο, αλλά τα στοιχεία του θα είναι γνωστά στις αρχές εξ αρχής. Και αυτό γίνεται και στο δρόμο προς τις εκλογές με ότι αυτό σημαίνει για τα fake news που κατά καιρούς δηλητηριάζουν το πολιτικό κλίμα. Βέβαια μαθαίνω ότι και εντός της ΚΟ της ΝΔ υπάρχουν ενστάσεις, αλλά αυτές δεν είναι ικανές να αποτρέψουν τον Πρωθυπουργό που φέρεται να έχει δώσει το πράσινο φως για τη σχετική νομοθετική ρύθμιση.

Αλλαγές στους επιστημονικούς συνεργάτες και τους αποσπασμένους

Φαίνεται πως οι άνω τελείες επέστρεψαν θριαμβευτικά στο Κοινοβούλιο, όπου το «ψηφιακό αποτύπωμα» της Τεχνητής Νοημοσύνης μένει ανεξίτηλο στα δελτία Τύπου. Έπεσε στα χέρια μου πριν δύο ημέρες δελτίο από βουλευτή της αντιπολίτευσης το οποίο έβγαζε μάτι από χιλιόμετρα έχει γραφτεί από τον αλγόριθμο της τεχνητής Νοημοσύνης. Στο ίδιο πλαίσιο αντιθετικές προτάσεις που χωρίζονται από άνω τελείες και παύλες ενώ ο συγκεκριμένος λακωνικός τρόπος γραφής με φανφάρες το καθιστά πλέον αναγνωρίσιμο. Όπως μου είπε εύστοχα παλιός λογογράφος -από εκείνους που έχουν «φάει» τη ζωή τους στα χειρόγραφα- είχαμε να δούμε τόσες άνω τελείες σε κείμενο από τότε που έγραφε ποίηση ο Γιώργος Σεφέρης. Σε άλλο γραφείο, η χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης σε εισηγητικό σημείωμα ήταν τόσο άτσαλη, που ο διευθυντής του πολιτικού αρχηγού το επέστρεψε στον βουλευτή σε χρόνο ντε τε. Και θα συνεχίσω με το Ελληνικό Κοινοβούλιο και για κάτι που ψιθυρίζεται τον τελευταίο καιρό και όπως με ενημέρωσε ο άνθρωπος μου, δεν είναι αντίθετος και ο ίδιος ο Νικήτας Κακλαμάνης. Να προσλαμβάνονται τρεις επιστημονικοί συνεργάτες για το κάθε βουλευτικό γραφείο, αντί για δύο που είναι τώρα και οι αποσπασμένοι από τον Δημόσιο τομέα να γίνουν δύο από τρεις που είναι τώρα. Την ώρα που οι αποσπασμένοι δημόσιοι υπάλληλοι τείνουν να γίνουν είδος προς εξαφάνιση και δεν βρίσκεις «ούτε με το τουφέκι», γιατί χωρίς αξιοπρεπές επίδομα και με τον διαρκή φόβο ότι, αν ο βουλευτής δεν επανεκλεγεί, θα επιστρέψουν στην οργανική τους θέση ως «ξένο σώμα».

Καληνύχτα κύριε Σαμαρά

Θα πάω τώρα στον Αντώνη Σαμαρά και στη νέα του επιθετική για την κυβέρνηση της ΝΔ, εμφάνιση χθες στη Βουλή. Έχοντας απέναντί του τον άλλοτε στενό του συνεργάτη και αρμόδιο υπουργό, Σταύρο Παπασταύρου, ο πρώην πρωθυπουργός εξαπέλυσε πυρά στην κυβέρνηση για την εξωτερική πολιτική με αφορμή και τις τελευταίες συμφωνίες με αμερικανικές εταιρείες για τα ενεργειακά με φόντο και τα θαλάσσια οικόπεδα εντός του ελληνικού χώρου. Δεν ασχολούμαστε άλλο μαζί του μου έλεγαν τακτικοί συνομιλητές του Πρωθυπουργού και τόνιζαν πως η χθεσινή του εμφάνιση στη Βουλή, όπου του απάντησε καταλλήλως ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, για τον οποίο είχε πει επί των ημερών της πρωθυπουργίας του, «μακάρι να είχαμε 10 Παπασταύρου», δεν έδωσε κάτι καινούργιο. Ουσιαστικά ένας εκ των πιο σκληρών μητσοτακικών μου είπε, «καληνύχτα κύριε Σαμαρά». Κάπως έτσι δεν είχε απαντήσει ο Μεσσήνιος στον αείμνηστο Κωνσταντίνο Μητσοτάκη; Πάντως η Ντόρα Μπακογιάννη ήταν στην αίθουσα και τον απαξίωσε ουσιαστικά.

Νέα δικογραφία για ΟΠΕΚΕΠΕ

Και να πάμε και στον ΟΠΕΚΕΠΕ όπου φάνηκε ότι ήταν άνθρακες ο θησαυρός και δεν βγήκαν οι λαγοί που περίμενε η αντιπολίτευση. Τελείωσε η συζήτηση στη Βουλή για το πόρισμα της Εξεταστικής αλλά η κυβέρνηση δεν ηττήθηκα και από χθες άρχισαν πάλι να κυκλοφορούν σενάρια για αποστολή στη Βουλή και νέας δικογραφίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Το έψαξα το θέμα και όντως είναι πολύ πιθανόν να έρθει, αλλά δεν έχει κάτι φοβερό, αν και υπάρχουν τα ονόματα 8-9 βουλευτών της ΝΔ και ενός υπουργού.

Η επιχείρηση για το εμπλουτισμένο ουράνιο

Διάβασα ότι ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει την επιλογή να αναπτύξει ειδικές δυνάμεις στο έδαφος για να κατάσχουν το ουράνιο του Ιράν που έχει εμπλουτισθεί κοντά στο βαθμό που απαιτείται για να χρησιμοποιηθεί για πυρηνικό όπλο. Επειδή ήθελα να δω αν έχει βάση ένα τέτοιο ενδεχόμενο πήρα τηλέφωνο τον πτέραρχο ε.α. Σάκη Παπανικολάου να μου πει αν μπορεί να υπάρξει μία τέτοια επιχείρηση. Μου τόνισε λοιπόν χαρακτηριστικά ότι «οι συζητήσεις για “καταδρομική επιχείρηση” κατάσχεσης ιρανικού εμπλουτισμένου ουρανίου μοιάζουν περισσότερο με σενάριο παρά με ρεαλιστικό στρατιωτικό σχέδιο. Μιλάμε για υλικό θαμμένο σε βαθιές, άγνωστες και βαριά φυλασσόμενες υπόγειες εγκαταστάσεις, διάσπαρτες μέσα στο ιρανικό έδαφος. Ακόμη και σε ειρηνική απομάκρυνση 600 κιλών ουρανίου από το Καζακστάν χρειάστηκε ένας μήνας προετοιμασίας. Και κάτι ακόμη, τέτοιες επιχειρήσεις ποτέ δεν προαναγγέλλονται δημόσια».

Νέες επενδύσεις στις business στην Courier Center από Μαρινάκη

Με πληροφορούν ότι η Courier Center, η εταιρεία ταχυμεταφορών του Βαγγέλη Μαρινάκη, περνά σε νέα φάση επενδύσεων, επιχειρώντας να ενισχύσει το αποτύπωμά της στον κλάδο. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η λειτουργία του νέου, κέντρου διανομής στον Ασπρόπυργο. Η νέα υποδομή περιλαμβάνει 3.000 τ.μ. σύγχρονου χώρου διαχείρισης αποστολών, σχεδιασμένου να καλύπτει τις αυξημένες ανάγκες διαλογής και διακίνησης, προσφέροντας λειτουργική ευελιξία και περιθώρια περαιτέρω κλιμάκωσης. Την ίδια στιγμή, έχει ήδη γίνει η προετοιμασία για την εγκατάσταση αυτοματοποιημένου συστήματος διαλογής, με την εταιρεία να βρίσκεται, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στην τελική φάση επιλογής του εξοπλισμού. Όταν αυτό υλοποιηθεί, αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά την ταχύτητα επεξεργασίας των αποστολών και συνολικά την επιχειρησιακή αποδοτικότητα του hub.

Το αίτημα Κυρανάκη σε σούπερ μάρκετ – βιομηχανία για το κυκλοφοριακό

Στο κυκλοφοριακό πρόβλημα στην Αθήνα όπου σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η Αθήνα είναι πλέον τουριστικός προορισμός όλο τον χρόνο αλλά και τις εμπορευματικές μεταφορές (δεκαπλασιασμός των αφιχθέντων containers στο λιμάνι του Πειραιά), αναφέρθηκε ο υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, που ήταν πριν λίγες ώρες παρών σε κλειστή εκδήλωση των σούπερ μάρκετ και των βιομηχάνων. Μάλιστα ζήτησε τη συνεργασία και των δύο προκειμένου να γίνει έρευνα καταγραφής για το πόσο επιβαρύνει η συγκεκριμένη εφοδιαστική αλυσίδα το κυκλοφοριακό, λέγοντας ότι θα βοηθήσει στην καλύτερη αντίληψη του προβλήματος. Προανήγγειλε ότι από κοινού θα μελετηθούν αλλαγές και θα συζητηθούν λύσεις που θα βοηθήσουν στην επίλυση του προβλήματος. Είπε όμως μεταξύ άλλων ότι στη βελτίωση του κυκλοφοριακού θα συμβάλλουν και οι αλλαγές που θα γίνουν στα λιμάνια, η ενίσχυση των σιδηροδρομικών μεταφορών αλλά και η εκκίνηση του Θριάσιου ΙΙ.

Σκλαβενίτης, Lidl καθοδηγούν την αγορά

Οι δύο αλυσίδες με τη μεγαλύτερη ανάπτυξη που συνεχίζουν να κινούνται και το 2026 με σημαντικά ανοδικές τάσεις σε σχέση με τους ανταγωνιστές τους, είναι και αυτοί που καθοδηγούν τη συνολική ανάπτυξη του κλάδου στην Ελλάδα. Ο Σκλαβενίτης έχει χτίσει αφενός μία φήμη στους καταναλωτές, που του επιτρέπει να είναι ο πιο δημοφιλής και από την άλλη η Lidl με στοχευμένες κινήσεις και εμπορική-τιμολογιακή πολιτική, με φθηνότερα προϊόντα στην ιδιωτική ετικέτα αλλά και έμφαση σε φούρνο, φρέσκα λαχανικά και κάποιες ακόμα κομβικές κατηγορίες, περιορίζοντας όσο το δυνατόν περισσότερο το κόστος λειτουργίας, έχει καταφέρει και αυτή να αναπτύσσεται με γοργούς ρυθμούς. Κάτι που όπως μου έλεγε άνθρωπος της αγοράς, αναμένεται ότι θα συνεχιστεί και το 2026.

Η δήλωση Σταθόπουλου για αμερικανικό πανεπιστήμιο στην Ελλάδα

Η εμφάνιση του Νίκου Σταθόπουλου της BC Partners σε εκδήλωση του Μητροπολιτικού Κολλεγίου προκάλεσε αρκετές εντυπώσεις. Ο ισχυρός άνδρας της BC Partners και της Alphabet Education στην οποία ανήκει το Μητροπολιτικό Κολλέγιο, με φόντο μια διοργάνωση που είχε ως κεντρική ομιλήτρια την πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα Κίμπερλι Γκιλφόιλ, φρόντισε να στείλει μήνυμα με πολλαπλούς αποδέκτες, προοιωνίζοντας τη συνεργασία με αμερικανικό πανεπιστήμιο. «Για τέσσερις δεκαετίες, το Μητροπολιτικό Κολλέγιο ηγείται ως ο μεγαλύτερος πάροχος βρετανικής πανεπιστημιακής εκπαίδευσης στην Ευρώπη. Ωστόσο, υπό το νέο πλαίσιο για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, η Alphabet Education κοιτάζει και προς την Αμερική. Εάν υπάρχει ένας οργανισμός με την κλίμακα και το όραμα να φέρει ένα κορυφαίο αμερικανικό ίδρυμα στην Ελλάδα, αυτός είμαστε εμείς», ανέφερε χαρακτηριστικά, βάζοντας ουσιαστικά στο τραπέζι το ενδεχόμενο ενός νέου ανοίγματος με αμερικανικό πανεπιστημιακό brand.

Διορθωτικές κινήσεις με φόντο την τηλεθέαση στο Open

Σε φάση αναδιάταξης φαίνεται να περνά το Open τις τελευταίες ημέρες, καθώς τα χαμηλά ποσοστά τηλεθέασης, κυρίως στη ζώνη της ψυχαγωγίας, έχουν πυροδοτήσει κύκλο εσωτερικών αλλαγών, διορθωτικών παρεμβάσεων και έντονου προβληματισμού στο στρατόπεδο του σταθμού. Η αποχώρηση της διευθύντριας προγράμματος Ιζαμπέλα Σασλόγλου και της διευθύντριας ψυχαγωγίας Νατάσας Λεσιώτη έδειξε ότι η διοίκηση αναζητεί νέο μοντέλο διαχείρισης για το πρόγραμμα, σε μια περίοδο κατά την οποία η απόδοση αρκετών εκπομπών κρίνεται κατώτερη των προσδοκιών. Τη θέση στη Διεύθυνση Προγράμματος ανέλαβε ο Θέμης Μάλλης, με αποστολή να βάλει σε τροχιά εξυγίανσης τη φυσιογνωμία του προγράμματος και να περιορίσει τις απώλειες στο κομμάτι της τηλεθέασης. Ωστόσο, στο εσωτερικό του σταθμού η συζήτηση δεν περιορίζεται μόνο σε επιλογές προσώπων ή στη δομή της ψυχαγωγικής ζώνης. Η διοίκηση του Open, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, δεν αποδίδει την εικόνα αποκλειστικά σε αστοχίες προγραμματισμού ή σε λανθασμένους χειρισμούς στελεχών. Αντιθέτως, φαίνεται να θεωρεί ότι υπάρχει ευρύτερο ζήτημα με το σύστημα μέτρησης της τηλεθέασης, εκτιμώντας ότι τα καταγεγραμμένα ποσοστά δεν αντανακλούν πλήρως την πραγματική απήχηση του σταθμού.

Το στοίχημα της φέτας για τους Αυστριακούς

Στην Αυστρία και τη Γερμανία φέτα πουλάει η αυστριακή Berglandmilch, η οποία έχει τα προϊόντα «Alpiland» στην Ελλάδα και εξαγόρασε πρόσφατα το εργοστάσιο της γνωστής βιομηχανίας τροφίμων και ελαιολάδου, «Μινέρβα» που μεταξύ άλλων έχει το ελαιόλαδο «Άλτις», τα προϊόντα Μινέρβα και τα Pummaro στη ντομάτα. Οι αυστριακοί εξαγόρασαν το εργοστάσιο στα Ιωάννινα, μπαίνοντας με αυτόν τον τρόπο στην παραγωγή του ελληνικού και περιζήτητου ελληνικού τυριού στο εξωτερικό, προκειμένου να προσθέσουν ένα ακόμα προϊόν στη γκάμα τους. Μαθαίνω ότι εκτός από τις δύο χώρες -Αυστρία και Γερμανία- μπαίνουν και σε κάποια σούπερ μάρκετ στην Ελλάδα. Ωστόσο το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής διοχετεύεται στο εξωτερικό. Χαρακτηριστικό είναι ότι τα τελευταία 18 χρόνια, από 2007 μέχρι σήμερα, η αξία των εξαγωγών έχει εκτιναχθεί από 138,8 εκατ. ευρώ σε 835,1 εκατ. ευρώ το 2025, καταγράφοντας συνολική αύξηση 502% και μέσο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 10,5% χωρίς ούτε μία χρονιά ύφεσης, όπως προκύπτει από στοιχεία της Eurostat.