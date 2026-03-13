Τη διαγραφή του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ, σχολίασε ο Άρης Πορτοσάλτε, κάνοντας λόγο για «κίνηση απελπισίας» από τον Νίκο Ανδρουλάκη.

Σημειώνεται ότι ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος σε συνέντευξή του μία ημέρα πριν τη διαγραφή του είχε δηλώσει μεταξύ άλλων: «Υπάρχει κάποιος που πιστεύει ότι ένας που είναι στο 13% (και ο άλλος στο 30%) μπορεί να κάνει την ανατροπή υπό αυτές τις προϋποθέσεις που είμαστε, περίπου ένα χρόνο πριν τις εκλογές; Εγώ πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα για το ΠΑΣΟΚ και εάν δεν γίνουν σοβαρές αλλαγές σε πολλά επίπεδα, δεν πιστεύω ότι μπορεί να ανατραπεί η κατάσταση. Το ξέρουμε όλοι αυτό και με όποιο στέλεχος συζητήσετε του ΠΑΣΟΚ εκτός κάμερας θα σας αναφέρουν αυτά που λένε όλοι».

Σχολιάζοντας τις δηλώσεις του βουλευτή Αρκαδίας του ΠΑΣΟΚ, ο Άρης Πορτοσάλτε είπε: «Ο κ. Κωνσταντινόπουλος είπε κάτι πολύ λογικό αλλά αντέκρουσε τη βασική γραμμή του αρχηγού του κόμματος, κι εκεί βλέπω μια απελπισία».

«Με τη λογική αυτή δεν υπάρχει άλλη άποψη σε ένα κόμμα. Αν θυμάμαι καλά ο Κωνσταντινόπουλος είναι από αυτούς που λένε ότι μήπως να αλλάξουμε λίγο την πλεύση μας. Εχθές τον διέγραψε γιατί όπως καταλαβαίνω έπρεπε να δείξει κι αυτός κάποια στιγμή ότι είναι αρχηγός», είπε επίσης ο Άρης Πορτοσάλτε.

Μάλιστα, όπως σχολίασαν οι δημοσιογράφοι του ΣΚΑΪ, ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος δεν είναι ο μόνος που έχει διαφωνήσει με τον Νίκο Ανδρουλάκη. «Και ο Χάρης Δούκας και ο Παύλος Γερουλάνος έχουν πάει κόντρα στον αρχηγό του κόμματος», είπαν μεταξύ άλλων.

Ο Άρης Πορτοσάλτε ανέφερε ότι «ο κ. Κωνσταντινόπουλος έχει επικρίνει και τον Πέδρο Σάντσεθ και ο Νίκος Ανδρουλάκης συνδέθηκε πολύ με τη γραμμή του Ισπανού πρωθυπουργού κατά του Τραμπ».

«Η διαγραφή του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου είναι μια κίνηση απελπισίας», τόνισε ο γνωστός δημοσιογράφος.

Σημειώνεται ότι ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος στήριξε τον Νίκο Ανδρουλάκη στις εσωκομματικές εκλογές του ΠΑΣΟΚ, για την ανάδειξη νέου προέδρου που διεξήχθησαν στις 6 Οκτωβρίου 2024.