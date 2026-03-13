Υποστήριξη επενδυτικών πρωτοβουλιών υφιστάμενων και υπό σύσταση Φορέων Κ.Αλ.Ο. που δραστηριοποιούνται ή θα δραστηριοποιηθούν στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, επιδιώκοντας την προώθηση της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, και μέσω αυτής την ενίσχυση της απασχόλησης, έχει ως στόχο σχετική δράση.

Ειδικότερα, μέσω της δράσης θα επιτευχθεί:

Η στήριξη και ενίσχυση των παραγωγικών εγχειρημάτων αυτοδιαχείρισης και της συλλογικής κοινωνικής επιχειρηματικότητας

Η μείωση της ανεργίας κυρίως ευάλωτων και ειδικών ομάδων πληθυσμού

Η ενίσχυση της απασχόλησης με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας

Η βελτίωση των οικονομικών αποτελεσμάτων της επιχειρηματικής δραστηριότητας των Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο.) στην Δυτική Μακεδονία

Η ενίσχυση της βιωσιμότητας και της ανταγωνιστικότητας των κοινωνικών επιχειρήσεων

Η μεγέθυνση της κοινωνικής ωφέλειας που δημιουργούν οι Φορείς Κ.ΑΛ.Ο.

Η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και της κοινωνικής ένταξης των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού

Στο πλαίσιο της παρούσας ενισχύονται αιτήσεις χρηματοδότησης ύψους (επιχορηγούμενος Π/Υ) έως €65.000.

Το ποσοστό Δημόσιας Χρηματοδότησης ανέρχεται στο 100% του προϋπολογισμού της αίτησης χρηματοδότησης.

Δικαιούχοι

Υφιστάμενες Επιχειρήσεις (με μια τουλάχιστον πλήρη κλεισμένη διαχειριστική χρήση) του Ν.4430/2016 εγγεγραμμένες στο Μητρώο Κ.ΑΛ.Ο με πιστοποιητικό εγγραφής σε ισχύ, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης ή Νέες Επιχειρήσεις (δεν έχουν κλείσει πλήρη διαχειριστική χρήση) του Ν.4430/2016 εγγεγραμμένες στο Μητρώο Κ.ΑΛ.Ο με βεβαίωση εγγραφής σε ισχύ, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης

Υπό σύσταση επιχειρήσεις που έχουν αίτηση εγγραφής στο Μητρώο Κ.ΑΛ.Ο μετά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης και οι οποίες ιδρύονται πριν την έναρξη της ενίσχυσής τους από το ΕΚΤ+ Εξαιρούνται οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της γεωργίας, αλιείας και υδατοκαλλιέργειας

Περίοδος υποβολής

από 14/1/2026 έως 21/4/2026

Τι χρηματοδείται

Δαπάνες Προσωπικού

Πλήρες Μισθολογικό Κόστος Νεοπροσλαμβανόμενου Προσωπικού

Πλήρες Μισθολογικό Κόστος Υφιστάμενου Προσωπικού

Η Δράση χρηματοδοτεί:

Υφιστάμενες επιχειρήσεις. (Υφιστάμενες και νέες θέσεις εργασίας)

Στις υφιστάμενες επιχειρήσεις θα ενισχυθεί μία υφιστάμενη ή/και από 1 έως 2 νέες θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης μισθωτής εργασίας που να αντιστοιχεί σε 18 ανθρωπομήνες ή περισσότερες θέσεις εργασίας (υφιστάμενες ή νέες) μερικής απασχόλησης μισθωτής εργασίας που να αντιστοιχούν σε 18 ανθρωπομήνες

Υπό σύσταση επιχειρήσεις (Νέες Θέσεις εργασίας)

Στις υπό σύσταση επιχειρήσεις θα ενισχυθεί από 1 έως 2 νέες θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης μισθωτής εργασίας που να αντιστοιχεί σε 18 ανθρωπομήνες ή περισσότερες νέες θέσεις εργασίας μερικής απασχόλησης μισθωτής εργασίας που να αντιστοιχούν σε 18 ανθρωπομήνες.

