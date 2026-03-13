Φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Πέμπτης 12 Μαρτίου σε σπίτι στο Άργος. Μεγάλες δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Άργους και Ναυπλίου επιχείρησαν να κατασβήσουν τη φωτιά και να απεγκλωβίσουν μία μητέρα με το μικρό παιδάκι της.

Ειδικότερα, στο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν μια μητέρα 50 χρονών περίπου με την ανήλικη κόρη της, που έφεραν κυρίως εγκαύματα, καθώς και ακόμη έξι άτομα για προληπτικούς λόγους από διπλανά διαμερίσματα της πολυκατοικίας.

«Ακούσαμε εκρήξεις, μπαμ, μπουμ, και μετά καπνός. Το δικό μας διαμέρισμα γέμισε καπνό», επεσήμανε κάτοικος, που μένει στον τρίτο όροφο.

«Πήγα να πεθάνω. Δεν ξέρω πώς έφτασα κάτω», είπε άλλος αυτόπτης μάρτυρας.

Υπενθυμίζεται πως η φωτιά ξέσπασε σε διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου στην οδό Ινάχου στην πόλη του Άργους, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.