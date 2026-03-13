Μία οργισμένη ανάρτηση έκανε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook o φωτορεπόρτερ Γιώργος Κονταρίνης ο οποίος φωτογράφισε τον Παναγιώτη Λαφαζάνη να διαδηλώνει κατά του πολέμου στο Ιράν στο κέντρο της Αθήνας κρατώντας πορτρέτο του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ την Πέμπτη 12/3.

Τα υπονοούμενα που κάνουν λόγο για χρήση τεχνητής νοημοσύνης στη συγκεκριμένη φωτογραφία έκαναν τον φωτορεπόρτερ να πάρει θέση και να πει: «Σταματήστε να ψάχνετε για τεχνητή νοημοσύνη (AI) εκεί που υπάρχει ο μόχθος του φωτορεπόρτερ. Είναι λυπηρό να πρέπει να αποδείξουμε τα αυτονόητα».

Όπως τονίζει «η χτεσινή μου φωτογραφία από τη συγκέντρωση δεν είναι αποτέλεσμα κάποιου αλγορίθμου, αλλά αποτέλεσμα παρουσίας στο δρόμο».

«Αυτός είναι ο ρόλος του φωτορεπορτάζ: να είμαστε οι “μάρτυρες” της πραγματικότητας. Η αλήθεια χρειάζεται μόνο έναν φακό και έναν άνθρωπο πίσω από αυτόν» συμπλήρωσε.