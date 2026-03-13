Μια νέα μόνιμη έκθεση στην Ιταλία παρουσιάζει για πρώτη φορά στο κοινό τα ιστορικά εκμαγεία θυμάτων της Πομπηίας, αποτίοντας φόρο τιμής στους ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους όταν η πόλη καλύφθηκε από τεράστιες ποσότητες ηφαιστειακής τέφρας μετά την έκρηξη του Βεζούβιου το 79 μ.Χ.

Η έκθεση περιλαμβάνει 22 από τα καλύτερα διατηρημένα εκμαγεία, από τα περίπου 100 που έχουν δημιουργηθεί συνολικά. Τα εκμαγεία κατασκευάστηκαν όταν οι αρχαιολόγοι γέμισαν με γύψο τα κενά που είχαν αφήσει τα σώματα των θυμάτων μέσα στην παγωμένη τέφρα.

Τα κενά αυτά σχηματίστηκαν όταν η ηφαιστειακή στάχτη σκλήρυνε γύρω από τα σώματα των κατοίκων. Με την πάροδο του χρόνου τα σώματα αποσυντέθηκαν σχεδόν πλήρως, αλλά τα οστά παρέμειναν, δημιουργώντας καλούπια που σήμερα αποτυπώνουν τις τελευταίες στιγμές των ανθρώπων πριν από τον θάνατό τους.

Οι τελευταίες στιγμές των κατοίκων

Στην έκθεση παρουσιάζονται εκμαγεία ανθρώπων σε διαφορετικές στάσεις: άλλοι είναι κουλουριασμένοι, άλλοι σκυμμένοι, ενώ ορισμένοι φαίνεται να βρίσκονται ανάμεσα στο γονάτισμα και την όρθια στάση ή να συστρέφονται από τον πόνο. Κάποιοι βρέθηκαν αγκαλιασμένοι τις τελευταίες στιγμές τους.

Στην είσοδο της έκθεσης υπάρχει πινακίδα που καλεί τους επισκέπτες να «προχωρούν με σεβασμό και σιωπή». Ο διευθυντής του αρχαιολογικού χώρου της Πομπηίας, Γκάμπριελ Ζουχτρίγκελ, δήλωσε ότι η έκθεση αφηγείται την ιστορία μιας τραγωδίας που κατέστρεψε μια ολόκληρη πόλη.

«Θέλουμε να αφηγηθούμε την ιστορία μιας τραγωδίας που κατέστρεψε μια πόλη, τη μεγαλύτερη φυσική καταστροφή της αρχαιότητας, αλλά που μας άφησε επίσης έναν ανεκτίμητο αρχαιολογικό και ιστορικό θησαυρό», είπε κατά τα εγκαίνια της έκθεσης.

Κάτω από κάθε εκμαγείο υπάρχει περιγραφή που εξηγεί πότε και πώς βρέθηκε το σώμα, καθώς και την κατάσταση στην οποία εντοπίστηκε.

Συγκλονιστικές ιστορίες

Μία από τις πιο συγκλονιστικές περιπτώσεις αφορά έναν άνδρα που βρέθηκε καθισμένος με τα γόνατα κοντά στο στήθος και τα χέρια μπροστά στο πρόσωπό του. Οι ειδικοί εκτιμούν ότι πιθανότατα προσπαθούσε να καλύψει το στόμα του με τον μανδύα του για να προστατευτεί από την τέφρα.

Μια γυναίκα που εντοπίστηκε το 1976 βρέθηκε ξαπλωμένη στο πλάι κοντά σε πύλη της πόλης, έχοντας γύρω της δαχτυλίδια, νομίσματα και ένα μικρό αγαλματίδιο της θεάς Ίσιδας. Σε άλλη περίπτωση, στα πόδια μιας γυναίκας βρέθηκε φυτικό υλικό, γεγονός που οδηγεί τους ειδικούς στο συμπέρασμα ότι ίσως προσπαθούσε να σκαρφαλώσει σε δέντρο για να σωθεί.

Όπως ανέφερε ο Μπερτεσάγκο, η έκθεση επιχειρεί για πρώτη φορά να παρουσιάσει με επιστημονικό τρόπο τι ακριβώς συνέβη εκείνες τις δραματικές ώρες.

Όταν ξεκίνησε η έκρηξη του Βεζούβιου, ορισμένοι από τους περίπου 20.000 κατοίκους της Πομπηίας πρόλαβαν να εγκαταλείψουν την πόλη, καθώς για περίπου 18 ώρες μικρές πέτρες ελαφρόπετρας έπεφταν πάνω από την περιοχή. Ωστόσο περίπου 1.000 άνθρωποι, οι περισσότεροι από τους οποίους είχαν παραμείνει μέσα στα σπίτια τους, πέθαναν όταν η ελαφρόπετρα μετατράπηκε σε αποπνικτική τέφρα.

Η αρχαιολόγος, Τιτσιάνα Ρόκο, που εργάζεται στην Πομπηία για περισσότερα από 20 χρόνια, δήλωσε ότι η θέα των εκμαγείων εξακολουθεί να προκαλεί έντονη συγκίνηση, όπως αναφέρει το δημοσίευμα της nypost.

«Δεν θα ξεπεράσω ποτέ τη συναισθηματική επίδραση αυτών των εκμαγείων, που απεικονίζουν πόνο και θάνατο», είπε.