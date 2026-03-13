Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Παρασκευής, στην Πυροσβεστική για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή Αρραβωνίτσα Αιγιαλείας στην Αχαΐα.

Η φωτιά καίει σε αγροτοδασική έκταση, ενώ άμεσα στο σημείο έσπευσαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις.

Ειδικότερα, στο σημείο επιχειρούν 40 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρου και εννέα οχήματα.