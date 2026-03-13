Για την πολυετή, πολύτιμη συμβολή τους ως «Αποκλειστικός Υποστηρικτής Εκπαίδευσης» των αθλητικών ομάδων της Χ.Α.Ν.Θ. βραβεύτηκαν οι Ανώτερες Σχολές ΑΛΦΑ Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο στρατηγικής συνεργασίας του κορυφαίου εκπαιδευτικού φορέα -που παρέχει για περισσότερα από 60 χρόνια σπουδές υψηλής ποιότητας με ρεκόρ επαγγελματικής αποκατάστασης– και της Χριστιανικής Αδελφότητας Νέων Θεσσαλονίκης που επιτελεί μοναδικό έργο στον Αθλητισμό εδώ και έναν αιώνα.

H βράβευση πραγματοποιήθηκε στο κατάμεστο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, σε μια λαμπερή εκδήλωση τιμής και αναγνώρισης των δωρητών και χορηγών της Χ.Α.Ν.Θ, με θέμα «Η Χ.Α.Ν.Θ λέει ευχαριστώ».

Το βραβείο -που ήρθε να προστεθεί στις πολυάριθμες διακρίσεις των ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ– παρέλαβε η Διευθύντρια των ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ Θεσσαλονίκης, κα. Έλενα Κακούρα, διά χειρός της Αντιπροέδρου Δ.Σ. της Χ.Α.Ν.Θ., κας Βασιλείας Τσικίνα, σε κλίμα χαράς και συγκίνησης για τη άκρως εποικοδομητική συνεργασία μεταξύ των δύο φορέων που προάγει την κοινωνική προσφορά και τη διασύνδεση Αθλητισμού & Εκπαίδευσης.

Στην αναγκαιότητα ενίσχυσης του δίπολου «Αθλητισμός & Εκπαίδευση» που αποτελεί μεγάλη, διαχρονική πρωτοβουλία του Εκπαιδευτικού Ομίλου ΑΛΦΑ αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, σε δήλωσή της η κα. Κακούρα:

«Οι Ανώτερες Σχολές ΑΛΦΑ συγχαίρουν τη Χ.Α.Ν.Θ. για τη συνεργασία μας όλα αυτά τα χρόνια. Μέσω του Θεσμού Υποτροφιών των ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ παρέχουμε σε όλους του νέους εκπαίδευση και ενισχύουμε το δίπολο “Αθλητισμός & Εκπαίδευση που αποτελεί πρωτοβουλία μας. Για εμάς, κάθε αθλητής πρέπει να καταφέρνει να λαμβάνει πλήρη εκπαίδευση τόσο σε μεταλυκειακό, όσο και σε επίπεδο πανεπιστημιακών σπουδών. Αρωγός σε όλο αυτό είναι η Χ.Α.Ν.Θ μέσα από ένα σύνολο σημαντικών κοινωνικών δράσεων που επιτελούνται από τα άτομα που την απαρτίζουν».

