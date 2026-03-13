Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας, αποτελεί ένα από τα πιο… καυτά ονόματα στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, στην ηλικία του. Οι εμφανίσεις του, ειδικά τη φετινή σεζόν έχουν κάνει πολλά μεγαθήρια της Ευρώπης να στρέψουν τα βλέμματά τους στον διεθνή μεσοεπιθετικό.

Μπάγερν Μονάχου, Νάπολι, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Άρσεναλ και Τσέλσι φέρονται να παρακολουθούν στενά την κατάσταση. Επιπλέον, η Λίβερπουλ, η Έβερτον, η Νιουκάστλ και η Λεβερκούζεν έχουν μπει στην κούρσα, δείχνοντας πόσο ψηλά αξιολογείται ο νεαρός αστέρας της Γκενκ σε όλη την Ευρώπη.

Από την άλλη, το πρωτάθλημα του Βελγίου έχει πλέον τον πιο πολύτιμο παίκτη στην ιστορία. Στην ενημέρωση της χρηματιστηριακής αξίας της κορυφαίας κατηγορίας του Βελγίου βάσει Transfermarkt, στην οποία συμμετείχαν 143 παίκτες, η αξία του 18χρονου Κωνσταντίνου Καρέτσα εκτοξεύτηκε στα 35 εκατομμύρια ευρώ. Με αυτή τη νέα χρηματιστηριακή αξία, το νεαρό ταλέντο της Γκενκ σημείωσε νέο ρεκόρ για την Jupiler Pro League.