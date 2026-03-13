Σε κρίσιμη κατάσταση στο γενικό νοσοκομείο του Πύργου μεταφέρθηκε ένας νεαρός, μόλις 18 ετών, μετά από πτώση από μπαλκόνι τρίτου ορόφου.

Του ανταποκριτή μας για το patrisnews.com στην Ηλεία.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά ο νεαρός φέρεται να έπεσε από μεγάλο ύψος σε ακάλυπτο πολυκατοικίας. Οι περίοικοι άκουσαν τον ήχο από την πρώτη και έτρεξαν να δουν τι είχε συμβεί. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ όπου παρέλαβε τον τραυματία και τον μετέφερε στο ΓΝ Ηλείας.

Η κατάσταση του νεαρού είναι εξαιρετικά κρίσιμη.

Οι αρχές ερευνούν εάν εκτός του οφείλεται σε ατύχημα για να νεαρός θέλησε να δώσει τέλος στη ζωή του.