Η μεγάλη επιστροφή του Ματίας Λεσόρ στο παρκέ ήρθε ύστερα από 291 ημέρες απουσίας, με τον Γάλλο σέντερ να αφήνει εξαιρετικές εντυπώσεις και να αποθεώνεται από το κοινό του Παναθηναϊκού.

Η σύζυγος του Λεσόρ, Τρέισι, δεν έκρυψε τη συγκίνησή της και μέσα από τα social media ευχαρίστησε θερμά την οικογένεια του Παναθηναϊκού για την αμέριστη στήριξή τους στον Γάλλο αθλητή κατά τη διάρκεια της δύσκολης περιόδου αποχής του. Το μήνυμά της αποτέλεσε μια τρυφερή χειρονομία που υπογράμμισε τη σημασία της ομάδας και του κόσμου για την επιστροφή του παίκτη.

Η παρουσία του Λεσόρ στο παιχνίδι απέναντι στη Ζαλγκίρις ανέδειξε την ποιότητά του και ενίσχυσε σημαντικά το ηθικό της ομάδας, αφήνοντας υπόσχεση για ακόμη πιο δυνατές εμφανίσεις στο μέλλον.Αναλυτικά η ανάρτησή της: «Από τις 19 Δεκεμβρίου του 2024 σταθήκατε δίπλα στον σύζυγό μου σε μια από τις πιο δύσκολες στιγμές της καριέρας του.

Η υποστήριξή, η υπομονή, η σκληρή δουλειά, οι ώρες εργασίας πάνω του και η καλοσύνη σας σήμαιναν πολύ περισσότερα από όσα φαντάζεστε.

Μέσα από στιγμές αμφιβολίας καθώς και από τις μικρές νίκες στην πορεία, ήσασταν πάντα εκεί για να τον υποστηρίξεις, να του δώσετε κίνητρο και να του υπενθυμίσετε ότι δεν ήταν μόνος σε αυτόν τον αγώνα.

Σήμερα, ήθελα απλώς να πω ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου. Σας ευχαριστώ για τον επαγγελματισμό σας, την ανθρωπιά σας και για όλα όσα κάνατε γι’ αυτόν αυτό το διάστημα.

Επιτελείο του Παναθηναϊκού, ήσασταν εξαιρετικοί».