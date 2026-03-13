Την άποψη ότι μόνο κατά τη διάρκεια της χούντας των συνταγματαρχών «έγινε σοβαρή δουλειά» στην Ελλάδα στον τομέα των υδρογονανθράκων, εξέφρασε και σήμερα ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Open TV, μετά τα όσα είπε χθες από την αίθουσα της ολομέλειας του κοινοβουλίου.

«Τι να πω; Είπα: Κατά την επταετία, κατά τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο έγινε οργανωμένα από τον Παπαδόπουλο, τον συνταγματάρχη, τον δικτάτορα, καταδικαστέο, δουλειά με τα πετρέλαια. Στον Πρίνο βγάζουμε σήμερα πετρέλαιο από την ιστορία του Παπαδόπουλου, παιδιά. Από τότε δεν ξαναέγινε σοβαρή δουλειά», είπε κατά τη σημερινή του τηλεοπτική συνέντευξη.

Στις επισημάνσεις των δημοσιογράφων πως η χούντα ευθύνεται και για άλλα πράγματα όμως, όπως για το Πολυτεχνείο, τις εξορίες και τις διώξεις, απάντησε πως ούτε ο Μέγας Αλέξανδρος ήταν δημοκράτης και διερωτήθηκε «τι σχέση έχουν τα πετρέλαια με τη δημοκρατία;».

Και πρόσθεσε: «Όποτε ο Μητσοτάκης κάνει καλά και ψηφίζω ένα νόμο, λέω ”μπράβο καλά έκανε”. Το ίδιο θα κάνω για οποιονδήποτε, ακόμα και για τον Μεταξά, ακόμα και για τον Γιώργο Παπανδρέου, ακόμα και για τον Ανδρέα Παπανδρέου, ακόμα και για τον Καραμανλή. Επαναλαμβάνω και το ξαναλέω δια ακόμη μίαν φοράν. Θα το λέω συνεχώς. Όποιος κάνει καλό στην πατρίδα μου θα τον μνημονεύω. Τι να κάνουμε τώρα; Θα αλλάξω άποψη; Για τα πετρέλαια κάναν καλό σας λέω».

Πάντως για να μην παρερμηνευτούν τα όσα λέει, υπογράμμισε πως «για να μην παρερμηνευτούν αυτά που θα πω: Ουδείς αμφισβήτησε ότι ήταν δικτάτορες. Ποιος το αμφισβήτησε αυτό; Αλλά λέω εκείνη την περίοδο, έγινε σοβαρή δουλειά δεν θα το αλλάξω αυτό. Δεν θα πω ψέματα».

Θυμίζουμε ότι χθες στη Βουλή, στο πλαίσιο της συζήτησης για την κύρωση των 4 ενεργειακών συμφωνιών μεταξύ της Ελλάδας και της κοινοπραξίας Chevron και Helleniq, για την παραχώρηση δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων νότια της Κρήτης και της Πελοποννήσου, ο πολιτικός αρχηγός είχε επίσης υποστηρίξει ότι το καθεστώς της χούντας ήταν το μόνο που «έκανε σοβαρή δουλειά» στον τομέα των υδρογονανθράκων. «Η μόνη σοβαρή δουλειά που έγινε στο θέμα των εξορύξεων έγινε στην επταετία. Να τα ξεκαθαρίσουμε. Κι ακόμα ο Πρίνος βγάζει πετρέλαιο. Κι από το 1974 μέχρι και σήμερα, καμία κυβέρνηση δεν τόλμησε να κάνει εξορύξεις», ανέφερε, μεταξύ άλλων. Και διερωτήθηκε: «Ένα ερώτημα δεν απαντήθηκε: γιατί; Ποιος αφαίρεσε τη δυνατότητα από την Ελλάδα να γίνει πετρελαιοπαραγωγός χώρα;».