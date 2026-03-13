Σύντομα θα έρθει στη Βουλή η ρύθμιση για τη συγκρότηση του εθνικού φωτογραφικού αρχείου, δήλωσε στην Ολομέλεια, η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου με θέμα: «Οι φωτογραφίες των διακοσίων της Καισαριανής πριν την εκτέλεσή τους από τις ναζιστικές δυνάμεις κατοχής και η στρατηγική της ελληνικής κυβέρνησης για την εκδίκηση των γερμανικών οφειλών».

Με το αρχείο αυτό θέλουμε «να δώσουμε το έναυσμα σε ανθρώπους, που έχουν συνείδηση, υλικό το οποίο διαθέτουν, από την περίοδο εκείνη, να το φέρουν στο ελληνικό κράτος, να το φέρουν στο ελληνικό δημόσιο, γιατί τα τεκμήρια αυτά πρέπει να βρίσκονται υπό την φροντίδα του ελληνικού δημοσίου» ανέφερε η κ. Μενδώνη.

Τόνισε παράλληλα ότι «η ελληνική κυβέρνηση δεν έχει αποποιηθεί τίποτα, θέτει διαρκώς και αταλάντευτα τα θέματα των δικαιωμάτων, και όλα αυτά που έχουν προκύψει, τις οφειλές από την περίοδο της γερμανικής κατοχής». «Όλες αυτές οι οφειλές παραμένουν νομικά και πολιτικά έγκυρες, ενεργές και απαράγραπτες και τίθενται κάθε φορά που πρέπει να τεθούν. Αυτή είναι η αταλάντευτη θέση της ελληνικής κυβέρνησης» υπογράμμισε η κ. Μενδώνη.

Για το θέμα των φωτογραφιών της Καισαριανής, η κ. Μενδώνη υπενθύμισε ότι η μεταβίβαση της κυριότητας της συλλογής στο ελληνικό δημόσιο ολοκληρώθηκε «μόλις σε 13 μέρες». Στάθηκε μάλιστα στην αξία των φωτογραφιών των 200, που δείχνουν «το φρόνημα του λαού, τη λεβεντιά των πατριωτών, πώς αντιμετώπισαν (τον κατακτητή) μέχρι την τελευταία στιγμή..».

Από την πλευρά της, η κ. Κωνσταντοπούλου ζήτησε την ένταξη των φωτογραφικών τεκμηρίων «σε μία εθνική στρατηγική διεκδίκηση των οφειλών της Γερμανίας έναντι της Ελλάδας για τα εγκλήματα του Τρίτου Ράιχ» ενώ ευχαρίστησε την κ. Μενδώνη «για τον τρόπο με τον οποίο αναφερθήκατε στους ήρωές μας: Είπατε οι Έλληνες πατριώτες». «Ξέρετε όταν έχουμε στην κυβέρνηση πρόσωπα όπως ο Γεωργιάδης που επιδίδεται σε εμφυλιοπολεμικές, κομουνιστοφοβικές διατυπώσεις και συμπεριφορές αλλά και όταν διαβάζω στο μήνυμα του Πρωθυπουργού μια φράση που δεν είχε καμία θέση εκεί [. . .] για εκείνα τα παιδιά .. “πέρα από τις ιδεολογίες και τις κομματικές ταυτίσεις της εποχής”. Γιατί έπρεπε ο πρωθυπουργός να βάλει αυτή τη φράση;» αναρωτήθηκε η κ. Κωνσταντοπούλου.

Ανταπαντώντας, η υπουργός Πολιτισμού είπε ότι ότι μετά από 80-τόσα χρόνια, ο ελληνικός λαός, με ενότητα, έχει καταφέρει να κάνει πάρα πολλά πράγματα. Το να συζητάμε λοιπόν με όρους της εποχής εκείνης και να επικαλούμεθα διαιρέσεις οι οποίες ήταν μοιραίες ιστορικά, οποιαδήποτε φορά ο ελληνικός λαός διαιρέθηκε, δεν αξίζει τον κόπο. Δεν αξίζει σε αυτό το λαό, ο οποίος δίνει συνεχείς αγώνες.. Φυσικά, όλοι οι Έλληνες ενώνονται υπό το φρόνημα της Ελευθερίας και της Δημοκρατίας και αυτό το έχουν αποδείξει. Όσοι θυσίασαν τη ζωή τους και όσοι θα τη θυσιάσουν όποτε χρειαστεί, γιατί αυτό είναι το φρόνημα του λαού μας, θυσιάζουν τη ζωή τους για τη Δημοκρατία και την Ελευθερία. Σωστά λοιπόν ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην ελεύθερη και τη δημοκρατική Ελλάδα, γιατί αυτοί οι άνθρωποι αυτό είχαν κυρίως στο νου τους. Με αυτό ακολούθησαν τις αρχές ήδη των αρχαίων προγόνων τους. Φόρεσαν τα καθαρά ρούχα που τα φύλαγαν για αυτή τη στιγμή, για να πάνε στο απόσπασμα και αυτά όλα είναι μέσα στο DNA του ελληνικού λαού, είναι μέσα στις αξίες μας, από τη στιγμή που ιδρύθηκε, χιλιετίες πριν, η ελληνική Δημοκρατία».