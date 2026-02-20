Υπογράφηκε στο Βέλγιο το προσύμφωνο του υπουργείου Πολιτισμού με τον συλλέκτη για την απόκτηση των 262 φωτογραφιών από την εκτέλεση των 200 αγωνιστών στην Καισαριανή.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Λίνας Μενδώνη, η συλλογή αποσύρθηκε άμεσα από τον διαδικτυακό τόπο δημοπρασιών ενώ κρίθηκε πως το φωτογραφικό υλικό είναι αυθεντικό.

«Σήμερα, στο Δημαρχείο του Έβεργκεμ, η αντιπροσωπεία του Υπουργείου Πολιτισμού συναντήθηκε με τον συλλέκτη Τιμ Ντε Κράνε. Η αντιπροσωπεία εξέτασε το σύνολο της συλλογής Χόιερ, η οποία αποτελείται από 262 φωτογραφίες, τραβηγμένες στην Ελλάδα, κατά τη διάρκεια της θητείας του, το 1943-1944, καθώς και κάποια έντυπα που ο ίδιος είχε περιλάβει σε αυτή. Η μακροσκοπική εξέταση, από έμπειρα στελέχη του Υπουργείου Πολιτισμού και ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες, επιβεβαίωσε την αυθεντικότητα του υλικού. Υπεγράφη προσύμφωνο μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και του συλλέκτη και η συλλογή αποσύρθηκε από τον διαδικτυακό τόπο δημοπρασιών», ανέφερε, σε δήλωσή της, η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη.