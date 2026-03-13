Χιόνι έπεσε στη Σαχάρα, μετατρέποντας τους διάσημους πορτοκαλί αμμόλοφους σε λευκούς. Οι θερμοκρασίες έπεσαν κάτω από το μηδέν στην πόλη Άιν Σέφρα της Αλγερίας, δημιουργώντας τις κατάλληλες συνθήκες για χιονόπτωση.



Πιστεύεται ότι είναι η έβδομη φορά τα τελευταία 40 χρόνια που χιονίζει στην περιοχή. Πριν από το 2016, η τελευταία φορά που καταγράφηκε χιόνι στην Άιν Σέφρα ήταν το 1979, όμως την τελευταία δεκαετία το φαινόμενο έχει γίνει πιο συχνό.

Η πόλη, γνωστή ως «Η Πύλη της Ερήμου», βρίσκεται στο βόρειο άκρο της Σαχάρας, κοντά στα όρη του Άτλαντα, γεγονός που ευνοεί τέτοια φαινόμενα.



Ωστόσο, όσο συναρπαστικός κι αν είναι ο καιρός για τους κατοίκους, η χιονόπτωση πρόσφερε μόνο μια ελαφριά στρώση χιονιού, η οποία αναμένεται να λιώσει τόσο γρήγορα όσο έπεσε, όπως αναφέρει δημοσίευμα της Daily Mail.