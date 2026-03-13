Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ορίσει αξιωματικό εκτός της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (U.S. Central Command) για να ολοκληρώσει τη έρευνα για την επίθεση κατά ιρανικού σχολείου, δήλωσε κατά την διάρκεια συνέντευξης Τύπου ο αμερικανός υπουργός Αμυνας Πιτ Χέγκσεθ.

Η προκαταρκτική εσωτερική στρατιωτική έρευνα έδειξε ότι οι στρατιωτικές δυνάμεις των ΗΠΑ φέρουν πιθανότατα την ευθύνη για τον βομβαρδισμό του σχολείου στην πόλη Μινάμπ του νοτίου Ιράν.

Ο Χέγκσεθ δήλωσε ότι η έρευνα θα διαρκέσει «όσο χρειάζεται» για να αντιμετωπίσει τα περί το περιστατικό ζητήματα.

Δεν υπάρχουν σαφείς ενδείξεις ότι το Ιράν έχει ναρκοθετήσει το Στενό του Χορμούζ, δήλωσε ο αμερικανός υπουργός Αμυνας, παρά τις πληροφορίες που κυκλοφόρησαν τις προηγούμενες ημέρες ότι το Ιράν έχει ποντίσει περί τις δέκα νάρκες στην θαλάσσια ζώνη.

«Τους έχουμε ακούσει να μιλούν γι’ αυτό, όπως ακριβώς κι’ εσείς που το έχετε μεταδώσει με απερισκεψία και υπερβολή…αλλά δεν έχουμε σαφή στοιχεία επ’ αυτού», είπε.

Ο νεοεκλεγείς ανώτατος ηγέτης του Ιράν αγιατολάχ Μοζτάμπα Χαμενεΐ είναι τραυματισμένος και πιθανότατα παραμορφωμένος, δήλωσε ο Χέγκσεθ αμφισβητώντας την ικανότητά του να ηγείται.

«Γνωρίζουμε ότι ο νέο υποτιθέμενος όχι και τόσο ανώτατος ηγέτης είναι τραυματισμένος και πιθανότατα παραμορφωμένος. Εκανε μια ανακοίνωση χθες. Μια αδύναμη ανακοίνωση, στην πραγματικότητα, αλλά δεν υπήρχε φωνή και υπήρχε βίντεο. Ηταν μία γραπτή ανακοίνωση», είπε ο πρώην παρουσιαστής του Fox News που υπηρετεί ως υπουργός Αμυνας των ΗΠΑ.

«Το Ιράν έχει ένα σωρό κάμερες και ένα σωρό μαγνητόφωνα. Γιατί γραπτή ανακοίνωση; Νομίζω ξέρετε γιατί. Ο πατέρας του, νεκρός. Είναι φοβισμένος, είναι τραυματισμένος, κρύβεται και στερείται νομιμοποίησης», είπε.