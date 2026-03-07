Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν δημοσίευσαν φωτογραφία που, σύμφωνα με τους ίδιους, απεικονίζει τα θύματα της φονικής έκρηξης που σημειώθηκε σε σχολείο στη νότια πόλη Μιναμπ.

Σύμφωνα με τις ιρανικές αρχές και τα κρατικά μέσα, περισσότεροι από 165 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από την έκρηξη που σημειώθηκε το περασμένο Σάββατο, με τα περισσότερα θύματα να είναι παιδιά που βρίσκονταν στο σχολικό συγκρότημα την ώρα του περιστατικού.

Η φωτογραφία με τα θύματα της έκρηξης

Οι ιρανικές αρχές κατηγόρησαν για την επίθεση το Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για πλήγμα που εντάσσεται στο πλαίσιο της ευρύτερης στρατιωτικής σύγκρουσης που εξελίσσεται στην περιοχή.

Μέχρι στιγμής, καμία από τις δύο χώρες δεν έχει αναλάβει την ευθύνη για το περιστατικό. Ωστόσο, ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον εξετάζει τις συνθήκες της έκρηξης και προσπαθεί να εξακριβώσει τι ακριβώς συνέβη.

Η έκρηξη στην πόλη Μιναμπ έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά από αιματηρά περιστατικά που καταγράφονται τις τελευταίες ημέρες στο Ιράν, καθώς η ένταση μεταξύ της Τεχεράνης και του Ισραήλ συνεχίζει να κλιμακώνεται.