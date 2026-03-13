Στη δημοσιότητα δόθηκαν τα στοιχεία του 70χρονος που συνελήφθη για απάτες και ληστείες σε βάρος ηλικιωμένων.

Πρόκειται για τον συλληφθέντα:

(επ) ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟ (ον) Σπυρίδωνα του Γρηγορίου και της Φανής, γεννηθέντα την 20-11-1956 στην Αργολίδα.

Η συγκεκριμένη δημοσιοποίηση, σύμφωνα με τη σχετική Εισαγγελική Διάταξη, αποσκοπεί στην διερεύνηση, ανίχνευση και δίωξη όμοιας φύσης εγκλημάτων που έχουν τελεστεί από τον ανωτέρω κατηγορούμενο, σε βάρος και άλλων θυμάτων, καθώς και για την αποτροπή απειλής της δημόσιας ασφάλειας σε σχέση με τα παραπάνω εγκλήματα.

Στο πλαίσιο αυτό, παρακαλούνται οι πολίτες να επικοινωνούν με τους τηλεφωνικούς αριθμούς 214-4093416 του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καματερού και 210-6411111 της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής, για την παροχή οποιασδήποτε σχετικής πληροφορίας. Σημειώνεται ότι διασφαλίζεται η ανωνυμία και το απόρρητο της επικοινωνίας.