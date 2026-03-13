Συγκλονισμένη είναι η τοπική κοινωνία του Πύργου από τον τραγικό θάνατο του 18χρονου Μάκη, ο οποίος έχασε τη ζωή του νωρίς το μεσημέρι όταν, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, έπεσε από μπαλκόνι τρίτου ορόφου πολυκατοικίας στον ακάλυπτο χώρο.

Η είδηση της απώλειας του νεαρού έχει προκαλέσει βαθιά θλίψη στην πόλη, καθώς ο πατέρας του είναι γνωστός καταστηματάρχης στην περιοχή και η οικογένεια ιδιαίτερα αγαπητή. Συμμαθητές, φίλοι και καθηγητές του 18χρονου παραμένουν συγκλονισμένοι από το τραγικό περιστατικό.

Η συγκλονιστική ανάρτηση του πατέρα

Με μια σπαρακτική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο πατέρας του 18χρονου αποχαιρέτησε το παιδί του, εκφράζοντας τον ανείπωτο πόνο της οικογένειας.

«Σήμερα ο κόσμος σκοτείνιασε», γράφει χαρακτηριστικά, περιγράφοντας τον γιο του ως ένα παιδί γεμάτο όνειρα, δύναμη και ζωή.

Ο ίδιος αναφέρεται και στις επιτυχίες του 18χρονου στον αθλητισμό, σημειώνοντας ότι ήταν πρωταθλητής Ελλάδας στο beach volley, αλλά –όπως τονίζει– πάνω απ’ όλα «πρωταθλητής καρδιάς».

«Η ζωή στάθηκε άδικη»

Στο συγκινητικό μήνυμά του, ο πατέρας τονίζει ότι η ζωή στάθηκε άδικη, καθώς ο γιος του έφυγε τόσο νωρίς.

«Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ το παιδί που μας έκανε περήφανους κάθε μέρα. Η απουσία του αφήνει ένα κενό που δεν θα γεμίσει ποτέ. Αλλά η αγάπη του, οι στιγμές μας και το παράδειγμα που άφησε πίσω του θα ζουν για πάντα μέσα μας», αναφέρει.

Κλείνοντας την ανάρτησή του, αποχαιρετά τον γιο του με λόγια που ραγίζουν καρδιές: «Καλό ταξίδι, παιδί μας. Θα είσαι για πάντα ο πρωταθλητής της καρδιάς μας».

Οι αρχές συνεχίζουν να διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η πτώση του 18χρονου, ενώ η τοπική κοινωνία παραμένει βυθισμένη στο πένθος για την απώλεια ενός νέου ανθρώπου.