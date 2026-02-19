Νέα δεδομένα για την υπόθεση του φωτογραφικού υλικού από την εκτέλεση των 200 αγωνιστών στην Καισαριανή έφερε στο φως ο Νικήτας Κακλαμάνης, αποκαλύπτοντας ότι δεν πρόκειται για σκόρπιες εικόνες αλλά για ένα πλήρες φωτογραφικό άλμπουμ. Μιλώντας στην εκπομπή «Πολιτική Κουζίνα» του ΕΡΤnews, ανέφερε πως οι τελευταίες ενημερώσεις που είχε από την κα Μενδώνη οδηγούν στο συμπέρασμα ότι πρόκειται για συγκροτημένο ιστορικό αρχείο. Εφόσον αυτό επιβεβαιωθεί, η απόκτησή του αποκτά χαρακτήρα εθνικής προτεραιότητας.

Η κινητοποίηση ξεκίνησε άμεσα ύστερα από επιστολές του Αλέξη Τσίπρα και του Δημήτρη Κουτσούμπα. Η Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής αποφάσισε ομόφωνα να στηρίξει την προσπάθεια, δηλώνοντας διατεθειμένη να καλύψει και το οικονομικό τίμημα της αγοράς, εφόσον χρειαστεί. Καθοριστικό ρόλο εξακολουθεί να διαδραματίζει το Υπουργείο Πολιτισμού, το οποίο χειρίζεται θεσμικά την υπόθεση και έχει ήδη προχωρήσει στην κήρυξη του υλικού ως προστατευόμενου μνημείου.

Η «έξυπνη κίνηση» και το μπλόκο στη δημοπρασία

Ο Νικήτας Κακλαμάνης έκανε λόγο για καθοριστικής σημασίας πρωτοβουλία του Υπουργείου Πολιτισμού να χαρακτηρίσει τις φωτογραφίες ως προστατευόμενο μνημείο. Η επιλογή αυτή, σε συνδυασμό με τους διεθνείς κανονισμούς που δεν επιτρέπουν τη διακίνηση τεκμηρίων τα οποία συνιστούν αποδείξεις ναζιστικών εγκλημάτων πολέμου, οδήγησε τον συλλέκτη στην απόσυρση του άλμπουμ από την πλατφόρμα δημοπρασίας. Πλέον, οι συζητήσεις πραγματοποιούνται απευθείας μεταξύ του Υπουργείου και του κατόχου του αρχείου.

Στο επόμενο στάδιο προβλέπεται η επίσημη πιστοποίηση της αυθεντικότητας από ειδικούς και η αναλυτική αποτύπωση του περιεχομένου του άλμπουμ, που εξακολουθεί να αποτελεί έναν «γρίφο». Ο κ. Κακλαμάνης εμφανίστηκε αισιόδοξος για την τελική έκβαση, υπογραμμίζοντας ότι η Βουλή θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά τη διαδικασία έως ότου το υλικό περάσει οριστικά στην κυριότητα του ελληνικού Δημοσίου.