Αποστολή του υπουργείου Πολιτισμού μεταβαίνει στη Γάνδη για να εξετάσει την αυθεντικότητα των φωτογραφιών που φέρονται να απεικονίζουν τις τελευταίες στιγμές των 200 εκτελεσθέντων στην Καισαριανή την Πρωτομαγιά του 1944 και οι οποίες εντοπίστηκαν σε δημοπρασία στο eBay.

Τα αρμόδια όργανα έχουν ήδη εισηγηθεί τον χαρακτηρισμό της συγκεκριμένης φωτογραφικής συλλογής ως μνημείου.

Βασικός στόχος είναι να διαπιστωθεί η γνησιότητα του υλικού, να ελεγχθεί η νομιμότητα της προέλευσής του και να εκτιμηθεί η ιστορική και πολιτιστική του αξία. Εφόσον επιβεβαιωθούν η αυθεντικότητα και η νόμιμη διακίνηση, το υπουργείο θα προχωρήσει στη διαμόρφωση των κατάλληλων ενεργειών για την απόκτησή του, αξιοποιώντας την προσφορότερη νομική διαδικασία.

Σημειώνεται πως σύμφωνα με τις έως τώρα εκτιμήσεις των αρμόδιων υπηρεσιών, υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι οι φωτογραφίες είναι αυθεντικές.

«Εκτελέστηκαν ακριβώς επειδή ήταν κομμουνιστές»

Ο ιστορικός Μενέλαος Χαραλαμπίδης, μιλώντας στην ΕΡΤ είπε πως οι συγκεκριμένες φωτογραφίες, «δίνουν εικόνα σε ένα από τα κορυφαία ιστορικά γεγονότα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου για τη χώρα μας, την περίφημη εκτέλεση των «200». Τώρα πρέπει να τεκμηριώσουμε οριστικά τουλάχιστον ένα πρόσωπο για να είμαστε σίγουροι ότι πρόκειται για την εκτέλεση της Καισαριανής».

Στη συνέχεια είπε πως η δημοσιοποίηση των φωτογραφιών «δίνει εικόνα σε κάτι που ξέραμε τόσα χρόνια, σε μια συμβολική στιγμή, σε μια κορυφαία στιγμή του αντιστασιακού κινήματος».

«Πρώτη φορά που έχουμε εικόνα μέσα από το Σκοπευτήριο την ώρα που γίνεται η εκτέλεση από τα ναζιστικά στρατεύματα. Δεν έχουμε δει άλλες φωτογραφίες από το εσωτερικό, δευτερόλεπτα πριν την εκτέλεση. Οι φωτογραφίες πιστοποιούν τις μαρτυρίες που ξέραμε. Ότι οι 200 πήγαιναν με το κεφάλι ψηλά και τραγουδώντας στην εκτέλεση», είπε επίσης.

Μιλώντας για τα πρόσωπα που εκτελέστηκαν, ο κ. Χαραλαμπίδης είπε πως πρόκειται για «157 πολιτικούς κρατούμενους που είχαν συλληφθεί από τη δικτατορία του Ιωάννη Μεταξά, το 1936 έως το 1938», σημειώνοντας πως «είχαν συλληφθεί για άλλα αδικήματα όπως για προκηρύξεις ή για συμμετοχή σε κομμουνιστική ομιλία».

«Αργότερα, κατά την κατάληψη της χώρας από τις γερμανικές Αρχές, οι ελληνικές αρχές παρέδωσαν τους κρατούμενους στους Γερμανούς», συνέχισε μεταξύ άλλω ο ίδιος για να καταλήξει:

«Εκτελέστηκαν ακριβώς επειδή ήταν κομμουνιστές, ομοϊδεάτες των ανθρώπων που σκότωσαν τον υποστράτηγο Κρεχ έξω από τους Μολάους».

«Πολύ πιθανό να είναι αυθεντικές»

Σύμφωνα με το υπουργείο Πολιτισμού υπάρχουν αρκετές πιθανότητες να είναι αυθεντικές οι φωτογραφίες που δημοπρατήθηκαν στο διαδίκτυο και δείχνουν τους 200 που εκτελέστηκαν στην Καισαριανή.

Το ΥΠΠΟ, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του, ευαισθητοποιήθηκε άμεσα και διαπίστωσε ότι:

Είναι πολύ πιθανόν ότι πρόκειται για αυθεντικές φωτογραφίες,

Υπάρχουν αρκετές νομικές περιπλοκές αναφορικά με τη διεκδίκησή τους.

Αναφορικά με την τεκμηρίωση της αυθεντικότητάς τους: Είναι γνωστό και επαρκώς διερευνημένο θέμα μεταξύ ιστορικών της φωτογραφίας και της σύγχρονης ιστορίας η διακίνηση φωτογραφιών που τράβηξαν στρατιώτες του Γ’ Ράιχ σε χώρες τις οποίες είχε καταλάβει η ναζιστική Γερμανία.