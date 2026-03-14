Με το ενδιαφέρον να εστιάζεται στο Λονδίνο συνεχίζεται σήμερα το πρωτάθλημα της Premier League με την διεξαγωγή της 30ης αγωνιστικής.

Η Άρσεναλ που βρίσκεται στην κορυφή της βαθμολογίας με 67 βαθμούς, υποδέχεται την Έβερτον. Η ομάδα του Μικέλ Αρτέτα θέλει το «τρίποντο», ώστε να κρατήσει μακριά την δεύτερη Μάντσεστερ Σίτι, η οποία δοκιμάζεται και αυτή στο Λονδίνο απέναντι στην Γουέστ Χαμ.

Από εκεί και πέρα, η Τσέλσι υποδέχεται τη Νιουκάστλ, η Σάντερλαντ θα αναμετρηθεί με την Μπράιτον, ενώ η Μπέρνλι θα αντιμετωπίσει την Μπόρνμουθ.

Το πρόγραμμα της 30ης αγωνιστικής:

Σάββατο 14 Μαρτίου

Μπέρνλι-Μπόρνμουθ (17:00)

Σάντερλαντ-Μπράιτον (17:00)

Άρσεναλ-Έβερτον (19:30)

Τσέλσι-Νιουκάστλ (19:30)

Γουέστ Χαμ-Μάντσεστερ Σίτι (22:00)

Κυριακή 15 Μαρτίου

Κρίσταλ Πάλας-Λιντς (16:00)

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Άστον Βίλα (16:00)

Νότιγχαμ Φόρεστ-Φούλαμ (16:00)

Λίβερπουλ-Τότεναμ (18:30)

Δευτέρα 16 Μαρτίου

Μπρέντφορντ-Γουλβς (22:00)