Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στη Μαύρη Θάλασσα, όταν ελληνόκτητο δεξαμενόπλοιο που έφερε ελληνική σημαία έγινε στόχος πυραυλικής επίθεσης ενώ βρισκόταν κοντά στο ρωσικό λιμάνι του Νοβοροσίσκ.

Το δεξαμενόπλοιο έπλεε περίπου 14 ναυτικά μίλια από το λιμάνι του Νοβοροσίσκ όταν δέχθηκε το πλήγμα. Από την επίθεση προκλήθηκαν ζημιές στο δεξί τμήμα του σκάφους, χωρίς όμως να τεθεί σε κίνδυνο το πλήρωμα ή να υπάρξουν τραυματισμοί.

Στο πλοίο βρίσκονται συνολικά 24 ναυτικοί. Ανάμεσά τους είναι 10 Έλληνες, 13 Φιλιππινέζοι και ένας Ρουμάνος. Όλοι είναι καλά στην υγεία τους και η κατάσταση πάνω στο πλοίο θεωρείται ελεγχόμενη.

Σύμφωνα με το υπουργείο Ναυτιλίας πρόκειται για το δεξαμενόπλοιο MARAN HOMER (Ν.Π. 12502), το οποίο είχε αποπλεύσει από το λιμάνι της Θεσσαλονίκης με προορισμό το Νοβοροσίσκ και κατά τον χρόνο του περιστατικού ήταν άφορτο. Το πλοίο ήταν ναυλωμένο από την Chevron. Το συγκεκριμένο δεξαμενόπλοιο ανήκει στη ναυτιλιακή εταιρεία Maran Gas Maritime.

Παρά το πυραυλικό χτύπημα, το πλοίο εξακολουθεί να είναι λειτουργικό και κινείται με δικές του δυνάμεις, χωρίς να έχει ζητηθεί βοήθεια ή ρυμούλκηση.

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η επίθεση παραμένουν υπό διερεύνηση. Το περιστατικό έρχεται σε μια περίοδο όπου η ναυσιπλοΐα στη Μαύρη Θάλασσα θεωρείται ιδιαίτερα επικίνδυνη, εξαιτίας της έντασης που επικρατεί στην ευρύτερη περιοχή.

Κικίλιας: Η κατάσταση με απασχολεί και με ανησυχεί

Ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας επιβεβαίωσε το περιστατικό, τονίζοντας ότι «η κατάσταση με απασχολεί και με ανησυχεί», και εκτιμώντας ότι το πλήγμα στο ελληνικό πλοίο ενδέχεται να σχετίζεται με πρόσφατες αποφάσεις που αφορούν τη μερική απελευθέρωση του ρωσικού πετρελαίου.

Όπως σημείωσε, η ελληνική πλευρά προτίθεται να διαμαρτυρηθεί έντονα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Τόνισε ότι το θέμα θα τεθεί στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και όπου αλλού κριθεί αναγκαίο, χαρακτηρίζοντας την επίθεση απαράδεκτη και ιδιαίτερα επικίνδυνη, καθώς στοχοποιεί ελληνικά πλοία.

«Χωρίς την παγκόσμια ναυτιλία, δεν μπορεί να υπάρχει εμπόριο», επισήμανε ο κ. Κικίλιας, υπογραμμίζοντας ότι η ναυτιλία θα πρέπει να παραμένει εκτός γεωπολιτικών αντιπαραθέσεων.

Ο υπουργός πρόσθεσε ακόμη ότι μέχρι στιγμής κανένας Έλληνας ναυτικός δεν έχει ζητήσει να αποχωρήσει από την εμπόλεμη ζώνη. Διευκρίνισε πάντως πως αν υπάρξει τέτοιο αίτημα, υπάρχει ειδικός μηχανισμός που επιτρέπει την άμεση επιστροφή τους.

Παράλληλα σημείωσε ότι τα πληρώματα επιδεικνύουν ψυχραιμία και επαγγελματισμό, ενώ οι αρμόδιες αρχές παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της κατάστασης.