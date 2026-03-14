Συναγερμός στις Αρχές του Άμστερνταμ μετά την είδηση για έκρηξη σε εβραϊκό σχολείο, η οποία προκάλεσε σοβαρές υλικές ζημιές στο κτίριο.
Σύμφωνα με αναφορές του ειδησεογραφικού πρακτορείου ANP, η δήμαρχος της πόλης πήρε ξεκάθαρη θέση για το συμβάν, κάνοντας λόγο για μια «στοχευμένη επίθεση» εναντίον της εβραϊκής κοινότητας.
Η έκρηξη προκάλεσε περιορισμένη καταστροφή, δήλωσε η δήμαρχος Φέμκε Χαλσέμα στο ANP.
A Jewish school in #Amsterdam has been damaged by an explosion in a "deliberate attack", according to Dutch media.— Patriots Utd (@PatriotsUtd) March 14, 2026
Femke Halsema, the city's mayor, said she believed the incident was a targeted attack on the Jewish community.
