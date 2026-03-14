Συναγερμός στις Αρχές του Άμστερνταμ μετά την είδηση για έκρηξη σε εβραϊκό σχολείο, η οποία προκάλεσε σοβαρές υλικές ζημιές στο κτίριο.

Σύμφωνα με αναφορές του ειδησεογραφικού πρακτορείου ANP, η δήμαρχος της πόλης πήρε ξεκάθαρη θέση για το συμβάν, κάνοντας λόγο για μια «στοχευμένη επίθεση» εναντίον της εβραϊκής κοινότητας.

Η έκρηξη προκάλεσε περιορισμένη καταστροφή, δήλωσε η δήμαρχος Φέμκε Χαλσέμα στο ANP.