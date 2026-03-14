Στους 15 ανήλθε το πρωί της Παρασκευής ο αριθμός των νεκρών από την κατανάλωση γάλακτος που είχε νοθευτεί με αιθυλενογλυκόλη, μετά τον θάνατο δύο ακόμη ατόμων που νοσηλεύονταν σε διαφορετικά νοσοκομεία στην πόλη Ρατζαμαχεντραβαράμ της Ινδίας.

Σύμφωνα με τo ινδικό δίκτυο Hindu, τα δύο άτομα κατέληξαν με διαφορά περίπου τριών ωρών, εξαιτίας οξείας νεφρικής ανεπάρκειας, μια κατάσταση που συνδέεται με την κατανάλωση γάλακτος νοθευμένου με αιθυλενογλυκόλη. Σε ανακοίνωση που εξέδωσε η υγειονομική υπηρεσία της περιοχής, ο διευθυντής Δημόσιας Υγείας της περιφέρειας East Godavari, δρ. Κ. Βενκατεσουάρα Ράο, ανέφερε: «Δύο επιζώντες, η Ρέντι Ανάνθα Λάκσμι (55) και ο Καντάλι Κρίσνα Ράο (73), πέθαναν την Παρασκευή από οξεία νεφρική ανεπάρκεια. Μέχρι σήμερα πέντε ακόμη άτομα δίνουν μάχη για τη ζωή τους με την ίδια σοβαρή επιπλοκή».

Συνολικά τουλάχιστον 20 άνθρωποι, ανάμεσά τους και τρία βρέφη, εμφάνισαν οξεία νεφρική ανεπάρκεια αφού, σύμφωνα με τις πληροφορίες, κατανάλωσαν γάλα που είχε προμηθεύσει ο ίδιος πωλητής στις 15 και 16 Φεβρουαρίου.

Έρευνα του περιφερειακού εγκληματολογικού εργαστηρίου στη Βιτζαγιαγουάντα επιβεβαίωσε ότι το γάλα ήταν νοθευμένο με αιθυλενογλυκόλη.

Την ίδια ώρα, η πολιτειακή κυβέρνηση παρέχει δωρεάν ιατρική περίθαλψη σε όλους τους επιζώντες σε ιδιωτικά νοσοκομεία, ενώ έχει αποστείλει και ομάδα ειδικών από το Χαϊντεραμπάντ για να συνδράμει στη διαχείριση της κρίσης.