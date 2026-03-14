Ο Κίμι Αντονέλι έκανε μια εκπληκτική εμφάνιση στις κατατακτήριες δοκιμές του Grand Prix της Κίνας και με χρόνο 1:32.064 πήρε την πρώτη του pole position και έγραψε ιστορία.

Ο 19χρονος πιλότος μετά από αυτή την εμφάνιση είναι πλέον νεαρότερος κάτοχος pole position της Formula 1 παίρνοντας το ρεκόρ από τον Σεμπάστιαν Φέτελ.

Από εκεί και πέρα, πίσω από τον Αντονέλι, θα βρεθεί ο Τζορτζ Ράσελ με το δεύτερο μονοθέσιο της Mercedes, ενώ στην τρίτη θέση ο επτά φορές παγκόσμιος πρωταθλητής Λιούις Χάμιλτον με την Ferrari.

Πίσω από τον Βρετανό ο Σαρλ Λεκλέρ στην τέταρτη θέση. Πέμπτος ο Όσκαρ Πιάστρι και έκτος ο παγκόσμιος πρωταθλητής, Λάντο Νόρις.

Έβδομος είναι ο Πιέρ Γκασλί με την Al Pine και πίσω από τον Γάλλο πιλότο, οι Μαξ Φερστάπεν και Ίσακ Χάτζαρ για την όγδοη και ένατη θέση, αντίστοιχα. Την πρώτη δεκάδα συμπληρώνει ο Όλιβερ Μπέρμαν με τη Haas.