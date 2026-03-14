Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στα δύο χρόνια που βρίσκεται στον Ολυμπιακό, έχει μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά των φιλάθλων της ομάδας.

Ο Βάσκος τεχνικός έχει στη συλλογή του, το πρώτο ευρωπαϊκό τρόπαιο των Πειραιωτών το Europa Conference League, το νταμπλ της περασμένης σεζόν και το Super Cup τον περασμένο Ιανουάριο, ενώ έχει ήδη ανανεώσει το συμβολαιό του για τη νέα σεζόν.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ σήμερα Σάββατο 14 Μαρτίου έχει τα γενέθλιά του, έκλεισε τα 65 χρόνια ζωής και προσδοκά να συνδυάσει την προσωπική του γιορτή με τη νίκη στην Κρήτη απέναντι στον ΟΦΗ.

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός από την πλευρά της με ανάρτηση στους λογαριασμούς της στα social media είπε τα δικά της «χρόνια πολλά» στον προπονητή της «ερυθρόλευκης» ομάδας.