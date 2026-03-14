Με δύο αναμετρήσεις ανοίγει σήμερα η 21η αγωνιστική της Greek Basket League. Το Μαρούσι υποδέχεται το Περιστέρι και η Μύκονος τον Προμηθέα Πατρών.

Το Μαρούσι που έχει 12 ήττες στα τελευταία 14 παιχνίδια, θέλει να πάρει τους βαθμούς προκειμένου να εξαντλήσει τις πιθανότητες που έχει για παραμονή στην κατηγορία. Από την άλλη το Περιστέρι προέρχεται από τη νίκη επί του Πανιωνίου που ήταν η τρίτη συνεχόμενη και με ρεκόρ 9-9, βρίσκεται εντός της οκτάδας των playoffs.

Από εκεί και πέρα, η Μύκονος ηττήθηκε στην Καρδίτσα την προηγούμενη αγωνιστική και θέλει απέναντι στην ομάδα της Πάτρα να επιστρέψει στις νίκες. Από την άλλη ο Προμηθέας μετράει επτά συνεχόμενα παιχνίδια χωρίς νίκη.

Στο σημερινό πρόγραμμα υπήρχε και το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης μεταξύ ΠΑΟΚ και Άρη, όμως αναβλήθηκε ως ελάχιστο φόρο τιμής στη μνήμη του 20χρονου φιλάθλου του ΠΑΟΚ που έχασε την ζωή του.

Το πρόγραμμα της ημέρας:

Μαρούσι – Περιστέρι Betsson (16:00, ΕΡΤ 2)

Μύκονος Betsson – Προμηθέας (16:00, ΕΡΤ Sports1)