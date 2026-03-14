Περίπου 2.500 πεζοναύτες των ΗΠΑ, οι πρώτοι από τους 5.000 για τους οποίους δόθηκε πράσινο φως από το Πεντάγωνο να μεταβούν στην περιοχή, και τουλάχιστον ένα αποβατικό πλοίο κατευθύνονται προς τη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο που μίλησε στο Associated Press.

Ο αξιωματούχος, που ζήτησε να παραμείνει ανώνυμος λόγω της ευαίσθητης φύσης των στρατιωτικών σχεδίων, ανέφερε ότι μονάδες της 31ης Εκστρατευτικής Μονάδας Πεζοναυτών (31st Marine Expeditionary Unit) καθώς και το αποβατικό πλοίο USS Tripoli έχουν λάβει εντολή να μετακινηθούν προς τη Μέση Ανατολή.

Αν υλοποιηθεί πλήρως η ανάπτυξη αυτή, θα πρόκειται για σημαντική ενίσχυση των αμερικανικών δυνάμεων στην περιοχή.

Οι Εκστρατευτικές Μονάδες Πεζοναυτών είναι εκπαιδευμένες όχι μόνο για αποβατικές επιχειρήσεις, αλλά και για αποστολές όπως η ενίσχυση της ασφάλειας σε πρεσβείες, η απομάκρυνση πολιτών από επικίνδυνες περιοχές και η παροχή βοήθειας σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών.

Παρότι η μετακίνηση αυτή αποτελεί σημαντική αύξηση στρατευμάτων στην περιοχή, δεν σημαίνει απαραίτητα ότι επίκειται χερσαία στρατιωτική επιχείρηση ή ότι θα πραγματοποιηθεί.

Η 31η Εκστρατευτική Μονάδα Πεζοναυτών, όπως και το USS Tripoli και άλλα αποβατικά πλοία που μεταφέρουν τους πεζοναύτες, έχουν βάση στην Ιαπωνία και τις τελευταίες ημέρες βρίσκονταν εν πλω στον Ειρηνικό Ωκεανό, σύμφωνα με εικόνες που έδωσε στη δημοσιότητα ο αμερικανικός στρατός. Η τρέχουσα θέση τους σημαίνει ότι απέχουν περισσότερο από μία εβδομάδα από τα ύδατα κοντά στο Ιράν.

Την πληροφορία για την αποστολή επιπλέον πεζοναυτών στη Μέση Ανατολή μετέδωσε πρώτη η εφημερίδα Wall Street Journal.

Νέες επιθέσεις του Ισραήλ στον Λίβανο

Στο μεταξύ, η ένταση στη Μέση Ανατολή συνεχίζει να κλιμακώνεται, με νέα επεισόδια να καταγράφονται τόσο στον Λίβανο όσο και στον Περσικό Κόλπο, σε μια σύγκρουση που εξαπλώνεται γεωγραφικά και εμπλέκει ολοένα και περισσότερους παράγοντες της περιοχής.

Στον νότιο Λίβανο, νέες εικόνες δείχνουν πυκνούς καπνούς να υψώνονται έπειτα από ισραηλινή αεροπορική επιδρομή. Η επιχείρηση φέρεται να προκάλεσε ζημιές σε κτίριο στην περιοχή Χαρέτ Σάιντα, κοντά στη Σιδώνα.

Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί εάν υπάρχουν νεκροί ή τραυματίες από το συγκεκριμένο πλήγμα. Ωστόσο, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου, περισσότεροι από 770 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος στη χώρα.

Την ίδια στιγμή, ένα νέο στοιχείο φαίνεται να υποδηλώνει πιθανή εμπλοκή χώρας του Κόλπου σε επιθέσεις κατά του Ιράν.

Πρόκειται για βίντεο, του οποίου η αυθεντικότητα επιβεβαιώθηκε από τους New York Times, και στο οποίο καταγράφεται η εκτόξευση βαλλιστικών πυραύλων από έδαφος του Μπαχρέιν. Αν επιβεβαιωθεί πλήρως η προέλευση του υλικού, θα πρόκειται για την πρώτη επιβεβαιωμένη περίπτωση επίθεσης προς την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν από κράτος του Κόλπου από την έναρξη της σύρραξης.

Το Μπαχρέιν, ένα μικρό κράτος στον Περσικό Κόλπο, φιλοξενεί τον Πέμπτο Στόλο των Ηνωμένων Πολιτειών. Η συγκεκριμένη αμερικανική βάση αποτέλεσε στόχο επίθεσης από την Τεχεράνη ήδη από την πρώτη ημέρα των εχθροπραξιών.

Παρόλα αυτά, το βίντεο δεν αποκαλύπτει με σαφήνεια ποιος πραγματοποίησε την εκτόξευση των πυραύλων. Δεν έχει διευκρινιστεί αν πρόκειται για ενέργεια των Ηνωμένων Πολιτειών ή των ενόπλων δυνάμεων του Μπαχρέιν. Αναλυτές του αμυντικού τομέα που εξέτασαν το υλικό εκτιμούν πάντως ότι τουλάχιστον ένας από τους πυραύλους φαίνεται να εκτοξεύτηκε χρησιμοποιώντας αμερικανικό στρατιωτικό εξοπλισμό.

🚨CONFIRMED: Video verified by The New York Times shows ballistic missiles being launched from Bahrain toward Iran – what the NYT notes is likely the first confirmed instance of an attack on Iran originating from a Persian Gulf country since war began. https://t.co/ffyNzX1Nln pic.twitter.com/n0ORAUUiL1 — Drop Site (@DropSiteNews) March 13, 2026

Τις τελευταίες δύο εβδομάδες, το Ιράν έχει εξαπολύσει χιλιάδες πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον χωρών του Κόλπου. Η Τεχεράνη κατηγορεί τα κράτη αυτά ότι επιτρέπουν τη χρήση του εδάφους τους ως βάσεων από τις Ηνωμένες Πολιτείες για επιθέσεις κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Οι περισσότερες χώρες της περιοχής απορρίπτουν κατηγορηματικά αυτές τις αιτιάσεις. Παρότι φιλοξενούν αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις, έχουν δηλώσει δημόσια ότι δεν επιτρέπουν τη χρήση των εδαφών τους για στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν.

Οι κυβερνήσεις των κρατών του Κόλπου εμφανίζονται ιδιαίτερα επιφυλακτικές, φοβούμενες ότι μια ανοιχτή εμπλοκή στον πόλεμο θα μπορούσε να οδηγήσει σε περαιτέρω κλιμάκωση σε μια ήδη εξαιρετικά εύθραυστη περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Η κυβέρνηση του Μπαχρέιν, από την πλευρά της, δήλωσε στους New York Times ότι ο στρατός της «δεν έχει συμμετάσχει σε επιθετικές επιχειρήσεις». Το βασίλειο αποφεύγει μέχρι στιγμής να ξεκαθαρίσει εάν θα επέτρεπε στις Ηνωμένες Πολιτείες να πραγματοποιήσουν επιθέσεις κατά του Ιράν από το έδαφός του.

Παράλληλα, δεν έδωσε απάντηση στο ερώτημα εάν το βίντεο που κυκλοφόρησε απεικονίζει αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις που πραγματοποιήθηκαν από το Μπαχρέιν.