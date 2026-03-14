Εντείνονται οι ανησυχίες για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στη Μαύρη θάλασσα μετά την επίθεση «από άγνωστο αντικείμενο» που δέχτηκε δεξαμενόπλοιο υπό ελληνική σημαία, χωρίς ευτυχώς να υπάρξουν τραυματισμοί στο πλήρωμα, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από τη διαχειρίστρια εταιρεία.

Όπως έγινε γνωστό, το πλοίο υπέστη υλικές ζημιές στο κατάστρωμα καθώς και στον εξοπλισμό που βρίσκεται σε αυτό, συνέπεια του χτυπήματος, ενώ έπλεε στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας, ανοικτά του Νοβοροσίσκ.

Η εταιρεία που διαχειρίζεται το πλοίο διευκρίνισε ότι οι ζημιές περιορίζονται σε υλικές φθορές και δεν έχουν επηρεάσει την ασφάλεια του πληρώματος.

Παράλληλα, ενημέρωσε πως από το περιστατικό «δεν υπήρξαν τραυματισμοί και το πλήρωμα είναι ασφαλές».

Αναλυτικά η ανακοίνωση της εταιρείας:

Η Maran Tankers Management Inc., διαχειρίστρια εταιρεία του υπό Ελληνική σημαία δεξαμενόπλοιου MARAN HOMER (IMO No. 9761372), αναφέρει πως σήμερα, 14 Μαρτίου, περί τις 04:35 τοπική ώρα (01:35 GMT) και ενώ το πλοίο έπλεε εκτός Ρωσικών χωρικών υδάτων, αναμένοντας εντολή να εισέλθει στο Caspian Pipeline Consortium (CPC) Terminal στο Novorossiysk της Ρωσίας, όπου θα παραλάμβανε φορτίο Καζακικού αργού πετρελαίου, χτυπήθηκε από άγνωστο αντικείμενο.

Δεν υπήρξαν τραυματισμοί και το πλήρωμα είναι ασφαλές. Σημειώθηκαν μόνο μικρές υλικές ζημιές στο κατάστρωμα και στον εξοπλισμό καταστρώματος του πλοίου. Το δεξαμενόπλοιο ήταν άφορτο και δεν υπάρχει περιβαλλοντική ρύπανση. Έχει ήδη αποπλεύσει από το Novorossiysk.

Ανακοίνωση για το συμβάν εξέδωσε και το υπουργείο Ναυτιλίας στην οποία αναφέρει:

«Εναέρια επίθεση από βλήμα ή drone (UAV) σε δ/ξ ελληνικής σημαίας με 24 μέλη πληρώματος (10 Έλληνες – 13 Φιλιππινέζοι – 1 Ρουμάνος), στη θαλάσσια περιοχή 14 ν.μ. ανοιχτά από Novorossiysk στη Μαύρη Θάλασσα. Από το συμβάν προκλήθηκαν μόνο υλικές ζημιές στη δεξιά πλευρά του πλοίου. το πλοίο πλέει αυτοδύναμα και δεν σημειώθηκε ρύπανση. Όλα τα μέλη του πληρώματος είναι καλά στην υγεία τους.»