Ο πρόεδρος του ΠΣΑΠΠ, Γιώργος Μπαντής με ανάρτησή του στα social media, αναφέρθηκε στο χαμό του 20χρονου φιλάθλου του ΠΑΟΚ στην Καλαμαριά της Θεσσαλονίκης.

Αναλυτικά η ανάρτηση του:

«Τίποτα σε αυτόν τον κόσμο δεν έχει μεγαλύτερη σημασία από την αξία της ανθρώπινης ζωής. Καμία φανέλα. Κανένα χρώμα. Τίποτα. Κι όταν το καταλάβουμε πραγματικά, ίσως να μη χρειαστεί να κάνουμε ξανά ευχές που δεν πιάνουν.

Λυπάμαι πολύ. Άλλη μία φορά που ο αθλητισμός χρησιμοποιήθηκε ως όχημα για να ξημερώσει ακόμη μια κακή μέρα. Συλλυπητήρια και δύναμη στην οικογένεια του Κλεομένη».