Στην ομιχλώδη αγκαλιά των καταπράσινων λόφων της νοτιοδυτικής Κίνας, το Huanggang μοιάζει να αιωρείται εκτός χρόνου. Ένα χωριό 800 ετών, χτισμένο σχεδόν εξ ολοκλήρου από ξύλο, όπου οι σκεπές με τα σκούρα κεραμίδια γέρνουν η μία προς την άλλη σαν να μοιράζονται μυστικά αιώνων.

Εδώ, στην επαρχία Γκουϊτζόου, ο λαός Dong -μία από τις πιο γοητευτικές εθνοτικές ομάδες της Κίνας– δεν διατηρεί απλώς την παράδοσή του, αλλά την τραγουδά.

Τα ξύλινα σπίτια του χωριού, στοιχισμένα σε επίπεδα που ακολουθούν την πλαγιά, έχουν κατασκευαστεί χωρίς τη χρήση καρφιών, με μια τεχνική που περνά από γενιά σε γενιά. Στο κέντρο δεσπόζει ο χαρακτηριστικός «Πύργος του Τυμπάνου», το αρχιτεκτονικό και κοινωνικό σύμβολο κάθε οικισμού των Dong: ένα πολυώροφο ξύλινο οικοδόμημα με περίτεχνα γείσα και σκαλιστές λεπτομέρειες, τόπος συνάντησης, συζήτησης και -κυρίως- μουσικής.

Η μουσική αποτελεί την ψυχή του Huanggang

Όπως αναφέρει το National Geographic, οι Dong είναι γνωστοί για τα πολυφωνικά τους τραγούδια, τα λεγόμενα «Grand Songs», που έχουν αναγνωριστεί από την UNESCO ως άυλη πολιτιστική κληρονομιά. Χωρίς συνοδεία οργάνων, οι φωνές υψώνονται σε στρώσεις αρμονίας που μιμούνται τους ήχους της φύσης: το κελάηδισμα των πουλιών, το θρόισμα των φύλλων, το νερό που κυλά στα ρυάκια.

Τα βράδια, όταν το φως γίνεται χρυσαφένιο και ο καπνός από τις κουζίνες ανεβαίνει αργά στον αέρα, οι κάτοικοι συγκεντρώνονται και τραγουδούν. Δεν πρόκειται για παράσταση για τουρίστες, αλλά για έναν ζωντανό εξελισσόμενο τρόπο ύπαρξης.

Περπατώντας στα στενά σοκάκια, θα δείτε γυναίκες με παραδοσιακές φορεσιές σε βαθύ λουλακί και ασημένια κοσμήματα, παιδιά να παίζουν στις ξύλινες γέφυρες και ηλικιωμένους να αφηγούνται ιστορίες που δεν έχουν ποτέ καταγραφεί σε βιβλία. Η ζωή εδώ κυλά με ρυθμούς εποχών, καθορισμένη από τη γεωργία και τις γιορτές του σεληνιακού ημερολογίου.

Το Huanggang δεν προσφέρει την επιτηδευμένη πολυτέλεια των μεγάλων μητροπόλεων. Προσφέρει κάτι σπανιότερο: αυθεντικότητα. Σε έναν κόσμο που αλλάζει με ιλιγγιώδη ταχύτητα, το χωριό αυτό θυμίζει ότι η πολιτιστική ταυτότητα δεν είναι μουσειακό έκθεμα αλλά καθημερινή πράξη. Και εδώ, αυτή η πράξη εκφράζεται μέσα από τη φωνή.