Μια συμμορία περίπου 20 μασκοφόρων προκάλεσε χάος σε κοσμηματοπωλείο στο Φρίμοντ της Καλιφόρνια, αρπάζοντας κοσμήματα αξίας άνω του 1,4 εκατομμυρίου ευρώ σε λιγότερο από 70 δευτερόλεπτα.

Το περιστατικό συνέβη τον Ιούνιο του 2025 στο κατάστημα Kumar Jewelry και χαρακτηρίστηκε από τις αρχές ως «κατάληψη μαφιόζικου τύπου».

Το βίντεο της ληστείας, που δημοσιοποίησε το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, δείχνει τους κουκουλοφόρους να εισβάλλουν στο κατάστημα κρατώντας βαριοπούλες, σφυριά και καλέμια, να σπάνε τις γυάλινες βιτρίνες και να αρπάζουν περίπου το 75-80% των εμπορευμάτων.

Όλα αυτά συνέβησαν με αστραπιαία ταχύτητα, ενώ τα αυτοκίνητα που είχαν χρησιμοποιήσει για τη διαφυγή τους τους περίμεναν ακριβώς έξω από το κατάστημα.

Η διαφυγή της συμμορίας δυσκολεύτηκε από το γεγονός ότι τα αυτοκίνητα ήταν κλεμμένα, καθιστώντας δύσκολη την ανίχνευσή τους μέσω των καμερών ασφαλείας. Παρά ταύτα, περιπολικό εντόπισε ένα από τα οχήματα, το οποίο παραβίασε stop και ερυθρούς σηματοδότες κατά τη διάρκεια καταδίωξης.

Η αστυνομία συνέλαβε τέσσερις νεαρούς ηλικίας 19-20 ετών, εκ των οποίων οι δύο αφέθηκαν αργότερα ελεύθεροι.

Η υπόθεση δεν έχει οδηγηθεί ακόμη στα δικαστήρια, ενώ οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα για τον εντοπισμό των υπολοίπων μελών της συμμορίας.

Η ληστεία στο Φρίμοντ θυμίζει σκηνές από κινηματογραφικό θρίλερ και υπογραμμίζει την επικινδυνότητα των «smash-and-grab» επιθέσεων σε κοσμηματοπωλεία, που γίνονται όλο και πιο συχνές στις ΗΠΑ, με στόχο την άμεση λεία μεγάλης αξίας σε ελάχιστο χρόνο.