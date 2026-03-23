Το νερό δεν είναι πια δεδομένο. Και αυτό αλλάζει τον τρόπο που λειτουργούν οι επιχειρήσεις. Με 95 χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα, τα οποία συμπληρώνει φέτος, η Παπαστράτος έχει εντάξει τη διαχείριση των υδάτινων πόρων στον πυρήνα της στρατηγικής της, απαντώντας σε μία από τις πιο πιεστικές προκλήσεις της εποχής.
Για τη βιομηχανία, η ευθύνη ξεκινά από τις ίδιες τις εγκαταστάσεις της. Μείωση κατανάλωσης, περιορισμός απωλειών, επένδυση σε τεχνολογίες εξοικονόμησης και ενίσχυση της επεξεργασίας υγρών αποβλήτων αποτελούν πλέον βασικές προϋποθέσεις λειτουργίας.
Στην περίπτωση της Παπαστράτος, αυτή η προσέγγιση αποτυπώνεται σε μετρήσιμα αποτελέσματα, με μείωση της κατανάλωσης νερού κατά 42% (σε κυβικά μέτρα ανά εκατομμύριο παραγόμενων θερμαινόμενων ράβδων καπνού – δείκτης κατανάλωσης της Παπαστράτος) την περίοδο 2022-2025, υπερδιπλάσια του αρχικού στόχου που είχε τεθεί στο 20%, μέσα από στοχευμένες τεχνικές παρεμβάσεις και αναβαθμίσεις στον εξοπλισμό και τις διαδικασίες. Η πρόοδος αυτή παρακολουθείται μέσω ενός εξειδικευμένου δείκτη κατανάλωσης (κυβικά μέτρα ανά εκατομμύριο παραγόμενων θερμαινόμενων ράβδων καπνού), που επιτρέπει στην εταιρεία να προσδιορίζει με ακρίβεια την επίδοσή της και να θέτει σαφείς ποσοτικούς στόχους.
Συγκεκριμένα, το 2025 υλοποιήθηκαν στο υπερσύγχρονο εργοστάσιό της στον Ασπρόπυργο – το οποίο εφαρμόζει Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης πιστοποιημένο κατά ISO 14001 – στοχευμένα έργα για την περαιτέρω μείωση της κατανάλωσης νερού. Η αντικατάσταση ατμοπαγίδων (Project Venturi) εξοικονόμησε περίπου 450 m³ νερού ετησίως, ενώ η βελτιστοποίηση του καθαρισμού δεξαμενών RO οδήγησε σε εξοικονόμηση επιπλέον 14.000 λίτρων. Ταυτόχρονα, η εγκατάσταση νέας γραμμής παραγωγής αύξησε την απόδοση ατμού κατά 30%, μειώνοντας αντίστοιχα την κατανάλωση νερού στη γραμμή ξήρανσης SIROCO, ενώ η βελτιστοποίηση των ανεμιστήρων απαγωγής αέρα στους ξηραντήρες (Project Caldarium) ενίσχυσε περαιτέρω την αποδοτικότητα.
Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στη διαχείριση των υγρών αποβλήτων. Στο εργοστάσιο λειτουργούν δύο μονάδες βιολογικού καθαρισμού τριτοβάθμιας επεξεργασίας, που διαχειρίζονται τόσο αστικά όσο και βιομηχανικά απόβλητα, μειώνοντας το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της δραστηριότητας. Μέρος του επεξεργασμένου νερού επαναχρησιμοποιείται για άρδευση στους χώρους πρασίνου, ενώ το υπόλοιπο επιστρέφει στο έδαφος, συμβάλλοντας ενεργά στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας της τοπικής υδατικής ισορροπίας.
Τα παραπάνω, ωστόσο, αποτελούν μόνο ένα μέρος της συνολικής εικόνας. Η προσέγγιση της Παπαστράτος στη διαχείριση του νερού δεν περιορίζεται στις εγκαταστάσεις της, αλλά επεκτείνεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο δράσεων που δίνει έμφαση στη συνεργασία και στη συλλογική ευθύνη.
«Συμμαχία για το Νερό»
Κεντρικό ρόλο σε αυτή τη στρατηγική διαδραματίζει η υιοθέτηση του προτύπου Alliance for Water Stewardship (AWS), του πρώτου παγκοσμίως αναγνωρισμένου πλαισίου για την υπεύθυνη διαχείριση των υδάτων, το οποίο προωθεί μια δίκαιη, περιβαλλοντικά βιώσιμη και οικονομικά αποδοτική χρήση τους. Η Παπαστράτος συγκαταλέγεται στις πρώτες εταιρείες στην Ελλάδα που απέκτησαν την πιστοποίηση ήδη από το 2020, την οποία διατηρεί και επαναβεβαιώνει σε ετήσια βάση μέσω ανεξάρτητων ελέγχων.
Με τη «συμμαχία» στον πυρήνα του προτύπου AWS, η Παπαστράτος διαδραματίζει ενεργό ρόλο στην υλοποίησή της, προωθώντας κοινές δράσεις. Στο πλαίσιο αυτό, έφερε κοντά στο εργοστάσιο του Ασπροπύργου 35 εκπροσώπους από 13 οργανισμούς – από την Πολιτεία, την τοπική αυτοδιοίκηση, την επιστημονική κοινότητα και τον επιχειρηματικό κόσμο – σε μια στοχευμένη συνάντηση εργασίας για το πρότυπο AWS, την ανταλλαγή γνώσης και τη διαμόρφωση μιας ευρύτερης συμμαχίας για τη βιώσιμη διαχείριση του νερού.
Την ίδια στιγμή, ενισχύει περαιτέρω τον ρόλο της ως ενεργού μέλους του οικοσυστήματος του Θριασίου Πεδίου, αναπτύσσοντας στρατηγικές συνεργασίες με επιστημονικούς και θεσμικούς φορείς.
Όπως σημειώνει ο Γιώργος Κωσταρέλης, Διευθυντής Βιωσιμότητας στο εργοστάσιο της Παπαστράτος: «Το εργοστάσιό μας στον Ασπρόπυργο επιλέχθηκε, ανάμεσα σε όλα τα εργοστάσια της Philip Morris International, ως πιλοτικό για την εφαρμογή του Circular Water, ως αποτέλεσμα της απόδοσής μας, του γεγονότος ότι βρισκόμαστε στη Μεσόγειο – η οποία έχει αναγνωριστεί ως περιοχή σημαντικών κλιματικών προκλήσεων στο άμεσο μέλλον -, του στρατηγικού ρόλου του ίδιου του εργοστασίου και, τέλος, της αναγνώρισης της ικανότητας της Παπαστράτος να αντιλαμβάνεται και να δρα απέναντι στις ευρύτερες κοινωνικές προκλήσεις της Ελλάδας. Σήμερα, μελετάμε και εργαζόμαστε ήδη για τη δημιουργία αντισταθμιστικών έργων, εντός και εκτός των ορίων του εργοστασίου, με στόχο τη διασφάλιση της 100% κυκλικότητας αυτού του φυσικού πόρου».
Ο άνθρωπος στο επίκεντρο
Όπως σε κάθε άλλη πτυχή της 95χρονης πορείας της, έτσι και στη διαχείριση των υδάτινων πόρων, η Παπαστράτος τοποθετεί στο επίκεντρο τον άνθρωπο. Οι εργαζόμενοι, οι συνεργάτες και οι τοπικές κοινότητες αποτελούν βασικό πυλώνα για τη διαμόρφωση μιας κουλτούρας εμπιστοσύνης, φροντίδας και συνέπειας.
Σε αυτό το πλαίσιο, η ενίσχυση της περιβαλλοντικής συνείδησης ξεκινά από μέσα. Η Παπαστράτος επενδύει συστηματικά στους ανθρώπους της, μέσα από πρωτοβουλίες όπως το Sustainability Week, όπου οι εργαζόμενοι συμμετέχουν σε βιωματικές δράσεις και εκπαιδευτικά παιχνίδια που αναδεικνύουν τη σημασία της ορθής διαχείρισης των υδάτινων πόρων και της πιστοποίησης AWS.
Παράλληλα, η προσπάθεια αυτή επεκτείνεται και πέρα από τα όρια της εταιρείας, μέσα από εθελοντικές δράσεις με άμεσο περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο καθαρισμός της λίμνης Κουμουνδούρου, ενός σημαντικού υγροβιότοπου του Θριασίου Πεδίου, που υλοποιήθηκε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το 2025, ενισχύοντας τη σύνδεση με την τοπική κοινωνία και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.
Με οδηγό την εμπειρία 95 ετών και με σταθερή προσήλωση στη βιωσιμότητα, η Παπαστράτος συνεχίζει να μετατρέπει το νερό σε στρατηγική προτεραιότητα, διαμορφώνοντας σήμερα τις βάσεις για έναν πιο ανθεκτικό και βιώσιμο κόσμο για όλους μας.