Η λειψυδρία είναι ένα από τα πιο πιεστικά περιβαλλοντικά ζητήματα της εποχής και επηρεάζει μεγάλο μέρος του πληθυσμού παγκοσμίως. Συχνά υπάρχουν μύθοι και παρανοήσεις γύρω από το φαινόμενο, οι οποίοι αποπροσανατολίζουν από την πραγματική του διάσταση.

Ένα από τα πιο συνηθισμένα λάθη είναι η πεποίθηση ότι η λειψυδρία πλήττει κυρίως τις περιοχές με χαμηλές βροχοπτώσεις, όταν στην πραγματικότητα και περιοχές με υψηλές βροχοπτώσεις ενδέχεται να πλήττονται λόγω κακής διαχείρισης των υδάτινων πόρων ή υπερκατανάλωσης.

Επιπλέον, πολλοί πιστεύουν ότι η αύξηση των πηγών νερού, μέσω έργων όπως φράγματα και μεταφορά νερού, θα λύσει το πρόβλημα. Ωστόσο, αυτά τα έργα παίζουν ρόλο αλλά δεν αρκούν από μόνα τους. Η βιώσιμη λύση βρίσκεται στη συνδυαστική προσέγγιση: αποτελεσματική διαχείριση των πόρων, εφαρμογή στρατηγικών εξοικονόμησης και επαναχρησιμοποίησης του νερού.

Στην Ελλάδα, τα τελευταία χρόνια, η καταγραφή πτωτικής τάσης στις εισροές των ταμιευτήρων, λόγω χαμηλότερων βροχοπτώσεων και παρατεταμένων περιόδων ανομβρίας, ενώ η κατανάλωση παραμένει σταθερή, ασκεί έντονες πιέσεις στα αποθέματα.

Η περίπτωση του Μόρνου

Ο Μόρνος αποτελεί το χαρακτηριστικότερο παράδειγμα της ελληνικής υδατικής κρίσης. Στις 23 Οκτωβρίου 2025 τα αποθέματα έφτασαν μόλις τα 156.996.000 κυβικά μέτρα, τη χαμηλότερη τιμή της τελευταίας 15ετίας, ενώ ο Μόρνος είχε χάσει το 40% των αποθεμάτων του σε μία μόνο διετία.

Τον Νοέμβριο του 2025 το λεκανοπέδιο κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, στη σοβαρότερη κρίση των τελευταίων 30 ετών, με το χωριό Κάλλιο να αποκαλύπτεται από τον πυθμένα του αποξηραμένου ταμιευτήρα.

Οι τελευταίες βροχοπτώσεις έδωσαν μια σημαντική ανάσα. Ωστόσο, σύμφωνα με δορυφορικές απεικονίσεις του Ιανουαρίου, η πληρότητα της λίμνης παρέμενε στο 52%, χαμηλότερα ακόμα από τον Ιανουάριο του 2025 που ήταν 64%.

Πάντως, τον Μάρτιο καταγράφεται εντυπωσιακή ανάκαμψη χάρη στον ιδιαίτερα υγρό χειμώνα, με την κατάσταση βέβαια να παραμένει υπό στενή παρακολούθηση.

Τα αίτια της λειψυδρίας είναι πολλαπλά και συχνά συνδέονται με την κλιματική αλλαγή.

Η αύξηση της θερμοκρασίας και η ακανόνιστη κατανομή των βροχοπτώσεων αυξάνουν τις περιόδους ξηρασίας και περιορίζουν την ποσότητα του διαθέσιμου νερού. Η υπερκατανάλωση και η σπατάλη, ιδιαίτερα σε γεωργία και βιομηχανία, συντελούν στην εξάντληση των υδάτινων πόρων. Η μη βιώσιμη διαχείριση, όπως οι διαρροές στο δίκτυο ύδρευσης και η ρύπανση, επιδεινώνουν περαιτέρω την κατάσταση.

Στρατηγικές για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας

Οι επιπτώσεις της λειψυδρίας είναι σοβαρές και επηρεάζουν όχι μόνο την αγροτική παραγωγή και την υγεία των ανθρώπων, αλλά και τις οικονομίες των περιοχών που πλήττονται. Η έλλειψη νερού οδηγεί σε μειωμένη αγροτική παραγωγή, αυξάνοντας τις τιμές των τροφίμων και προκαλώντας ελλείψεις.

Επιπλέον, η έλλειψη καθαρού νερού αποτελεί κίνδυνο για τη δημόσια υγεία, καθώς μπορεί να οδηγήσει σε εξάπλωση ασθενειών. Οι κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις περιλαμβάνουν την ανεργία, τη μετανάστευση και την κοινωνική αναστάτωση, καθώς οι άνθρωποι εγκαταλείπουν περιοχές με έλλειψη νερού.

Η αποτελεσματική αντιμετώπιση της λειψυδρίας απαιτεί συντονισμένες στρατηγικές και δράσεις σε επίπεδο πολιτικής, τεχνολογίας και συμπεριφοράς. Η βελτίωση της διαχείρισης των υδάτων, η αποδοτική χρήση και η εφαρμογή σύγχρονων τεχνολογιών παρακολούθησης και εξοικονόμησης νερού είναι κρίσιμες για την επίλυση του προβλήματος. Η επαναχρησιμοποίηση του νερού, κυρίως για γεωργικούς και βιομηχανικούς σκοπούς, μπορεί να μειώσει τη ζήτηση για καθαρό πόσιμο νερό, ενώ η εκπαίδευση και η ευαισθητοποίηση του κοινού για την υπεύθυνη χρήση του νερού είναι επίσης σημαντικές.

Η αναδιάρθρωση της γεωργίας, με τη χρήση αποδοτικότερων μεθόδων άρδευσης και την καλλιέργεια ανθεκτικών στην ξηρασία φυτών, μπορεί να συμβάλει στην εξοικονόμηση νερού και στην αύξηση της παραγωγικότητας.

Η λειψυδρία δεν είναι ζήτημα που λύνεται με μια κακοκαιρία ή με την άνοδο της στάθμης. Είναι δομική πρόκληση που απαιτεί τη συνεργασία κοινωνίας, επιχειρήσεων και κυβερνήσεων για την ανάπτυξη βιώσιμων λύσεων. Και η Ελλάδα, μετά το δύσκολο 2025, το γνωρίζει αυτό καλύτερα από ποτέ.