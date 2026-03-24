Το νερό είναι ένας από τους πιο κρίσιμους πόρους για τη δημόσια υγεία, την ποιότητα ζωής και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Σε μια περίοδο όπου η κλιματική αλλαγή, η παρατεταμένη ξηρασία και η μείωση των υδάτινων αποθεμάτων ασκούν ολοένα μεγαλύτερη πίεση στις μεγάλες πόλεις, η ΕΥΔΑΠ υλοποιεί ένα εκτεταμένο επενδυτικό πρόγραμμα για τις υδάτινες υποδομές της Αττικής, με στόχο να θωρακίσει το υδροδοτικό σύστημα και να ανταποκριθεί στις ανάγκες του σήμερα και του αύριο.
Με περισσότερα από 100 χρόνια παρουσίας στον τομέα της ύδρευσης και της αποχέτευσης, η ΕΥΔΑΠ εξυπηρετεί καθημερινά 4 εκατομμύρια πολίτες στην ύδρευση και 3 εκατομμύρια στην αποχέτευση, καλύπτοντας περίπου το 40% του πληθυσμού της χώρας.
Διαχειρίζεται ένα εκτεταμένο σύστημα που περιλαμβάνει 500 χιλιόμετρα εξωτερικών υδραγωγείων, 14.000 χιλιόμετρα δικτύου ύδρευσης και 8.500 χιλιόμετρα αποχέτευσης, προσφέροντας νερό υψηλής ποιότητας, σε ιδιαίτερα ανταγωνιστικό κόστος σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές πόλεις.
Ποιότητα νερού και έλεγχοι
Η ποιότητα του νερού αποτελεί σταθερή προτεραιότητα. Η ΕΥΔΑΠ πραγματοποιεί καθημερινούς ελέγχους 365 ημέρες τον χρόνο, μέσα από διαπιστευμένα εργαστήρια κατά ISO 17025, αξιοποιώντας σύγχρονες αναλυτικές μεθόδους και τεχνολογία αιχμής. Το νερό της Αττικής κατατάσσεται μεταξύ των καλύτερων στην Ευρώπη, σύμφωνα με το Urban Water Atlas, στοιχείο που επιβεβαιώνει το υψηλό επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών.
Η πρόκληση που αλλάζει τους κανόνες
Η Αττική ανήκει στις πιο ευάλωτες περιοχές της Μεσογείου απέναντι στην κλιματική αλλαγή. Οι βροχοπτώσεις μειώνονται. Τα χιόνια αραιώνουν. Τα υδάτινα αποθέματα συρρικνώνονται σταδιακά αλλά σταθερά.
Σε αυτό το πλαίσιο, η παθητική συντήρηση υποδομών δεν αρκεί. Χρειάζεται στρατηγική και επένδυση. Η απάντηση της ΕΥΔΑΠ είναι ένα δεκαετές πρόγραμμα ύψους 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ, με τρεις κεντρικούς άξονες.
Ο χάρτης με τα έργα
Οι πολίτες, από την Κυριακή 22 Μαρτίου – Παγκόσμια Ημέρα Νερού, μπορούν να ενημερώνονται για τα έργα, μέσα από την ειδική διαδικτυακή πλατφόρμα https://ependioumestonero.gr/, όπου έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν την περιοχή που τους ενδιαφέρει και να δουν άμεσα στον χάρτη τα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη ή υπό σχεδιασμό, στους Δήμους της Αττικής.
Η πλατφόρμα δίνει βασικές πληροφορίες ανά κατηγορία έργων, δημιουργώντας συνοπτικά μια συνολική εικόνα των έργων σε κάθε Δήμο.
Ύδρευση: 730 εκατ. ευρώ για το Δίκτυο
Η πιο ορατή παρέμβαση: 660 χιλιόμετρα παλαιών αγωγών αντικαθίστανται και οι Μονάδες Επεξεργασίας Νερού αναβαθμίζονται. Ο στόχος είναι διπλός. Λιγότερες διαρροές και καλύτερη αξιοπιστία δικτύου. Κάθε λίτρο που σώζεται από διαρροή είναι ένα λίτρο που δεν χρειάζεται να αντληθεί, να επεξεργαστεί και να μεταφερθεί εκ νέου.
Ψηφιακός Μετασχηματισμός: 2 εκατ. Έξυπνοι Μετρητές
Αυτό είναι ίσως το πιο φιλόδοξο τεχνολογικό άλμα του προγράμματος. Δύο εκατομμύρια έξυπνοι μετρητές θα εγκατασταθούν σε όλη την Αττική, δημιουργώντας ένα δίκτυο real-time παρακολούθησης. Άμεσος εντοπισμός διαρροών, ακόμα και μέσα στο σπίτι, ακριβέστερη κατανάλωση, πιο αποδοτική διαχείριση του δικτύου συνολικά. Η ψηφιακή παρακολούθηση δεν είναι πολυτέλεια, αλλά ο μόνος τρόπος να διαχειριστείς αποδοτικά ένα δίκτυο 14.000 χιλιομέτρων.
Αποχέτευση & Επαναχρησιμοποίηση: Το νερό ως πόρος
Η αναβάθμιση των Κέντρων Επεξεργασίας Λυμάτων δεν στοχεύει μόνο στην καλύτερη διαχείριση αποβλήτων, αλλά στην παραγωγή νερού υψηλότερης ποιότητας εκροών που μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί για άρδευση, βιομηχανικές χρήσεις και άλλες δευτερεύουσες χρήσεις. Αυτή είναι η λογική της κυκλικής οικονομίας στο νερό και η Ευρώπη την απαιτεί πλέον ρητά.
Ανατολική Αττική
Το πιο εντυπωσιακό κομμάτι του προγράμματος αφορά μια περιοχή που για χρόνια παρέμενε στο περιθώριο του κεντρικού υδρολογικού συστήματος. Στην Ανατολική Αττική, η ΕΥΔΑΠ επενδύει σχεδόν 1 δισ. ευρώ για να συνδέσει 75.000 ακίνητα με ενιαίο δίκτυο αποχέτευσης, να εξυπηρετήσει πάνω από 410.000 κατοίκους κατασκευάζοντας 3 νέα Κέντρα Επεξεργασίας Λυμάτων και τοποθετώντας 1.500 χιλιόμετρα νέων αγωγών. Πρόκειται για την ολοκληρωμένη υδρολογική ένταξη μιας ολόκληρης περιοχής στον 21ο αιώνα.