Ανοίγεις τη βρύση το πρωί, πίνεις τον καφέ σου, φοράς το τζιν σου και ξεκλειδώνεις το κινητό. Τέσσερις κινήσεις, λίγα λεπτά. Και ήδη έχεις «καταναλώσει» περισσότερο από 13.000 λίτρα νερού, χωρίς να το δεις πουθενά. Αυτό, είναι το εικονικό νερό, το νερό που κρύβεται μέσα σε κάθε προϊόν που αγοράζουμε, τρώμε ή χρησιμοποιούμε.

Τι κρύβεται στο πρωινό σου

Ο καφές περιέχει 125 ml νερού στο φλιτζάνι. Στην πραγματικότητα, χρειάστηκαν 130 λίτρα για να καλλιεργηθούν, να συλλεχθούν, να επεξεργαστούν και να μεταφερθούν οι κόκκοι καφέ από τους οποίους φτιάχτηκε. Αν προσθέσεις τοστ, δύο αυγά και λίγο γάλα, το υδατικό αποτύπωμα του πρωινού σου φτάνει τα 700 λίτρα συνολικά.

Στα ρούχα

Για την παραγωγή ενός κιλού καβουρδισμένου καφέ χρειάζονται περίπου 18.900 λίτρα νερού, ενώ για ένα ζευγάρι τζιν, από το βαμβάκι μέχρι το τελικό προϊόν, απαιτούνται 10.000 λίτρα.

Το βαμβακερό μπλουζάκι που φοράμε καθημερινά χρειάστηκε περίπου 2.700 λίτρα νερού για να παραχθεί, αρκετό για να πίνει ένας άνθρωπος νερό επί σχεδόν τρία χρόνια.

Στις συσκευές

Το smartphone σου έχει εικονικό υδατικό αποτύπωμα σχεδόν 13.000 λίτρων, νερό που χρησιμοποιήθηκε στην εξόρυξη πρώτων υλών, στη βιομηχανία και στην επεξεργασία αποβλήτων κατά την παραγωγή του.

Το laptop έχει ακόμα μεγαλύτερο αποτύπωμα. Για την παραγωγή ενός μόνο φορητού υπολογιστή χρειάζονται έως και 190.000 λίτρα νερού.

Στις τροφές

Ένα μοσχαρίσιο μπιφτέκι 200 γραμμαρίων κρύβει μέσα του το νερό που καταναλώνεται σε 47 ντους. Το ίδιο βάρος σε κοτόπουλο χρειάζεται τέσσερις φορές λιγότερο νερό. Αν ένα ζευγάρι έκανε αυτή την αλλαγή στη διατροφή του, θα εξοικονομούσε 450.000 λίτρα νερού σε έναν χρόνο.

Το 92% του παγκόσμιου υδατικού αποτυπώματος προέρχεται από την παραγωγή τροφίμων. Αυτό σημαίνει ότι οι επιλογές στο πιάτο μας έχουν πολύ μεγαλύτερο αντίκτυπο από οποιαδήποτε άλλη καθημερινή συνήθεια.

Το εικονικό νερό δεν είναι αφηρημένη έννοια. Είναι ο πόρος που κρύβεται σε κάθε επιλογή που κάνουμε ως καταναλωτές, από το τι τρώμε μέχρι τι φοράμε και τι κρατάμε στα χέρια μας. Σε μια εποχή που η διαθεσιμότητα γλυκού νερού μειώνεται σε παγκόσμιο επίπεδο, η ενημέρωση δεν αρκεί από μόνη της. Χρειάζεται να μετατραπεί σε κριτήριο απόφασης. Και αυτό αρχίζει από τη στιγμή που κοιτάμε ένα προϊόν και αναρωτιόμαστε όχι μόνο πόσο κοστίζει, αλλά τι κρύβει