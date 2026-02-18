Ένα αποκαλυπτικό βίντεο έρχεται στο φως, που αποτυπώνει καρέ-καρέ μία θρασύτατη ληστεία-αστραπή που έγινε τη νύχτα της Τρίτης, σε πρατήριο υγρών καυσίμων στην περιοχή των Κουνάβων στο Ηράκλειο, με τον ιδιοκτήτη του πρατηρίου να βλέπει τους διαρρήκτες έκπληκτος.



Στο βιντεοληπτικό υλικό φαίνονται βήμα-βήμα οι κινήσεις των δύο νεαρών δραστών, οι οποίοι χρησιμοποίησαν ένα κλαδί δέντρου για να σπάσουν την τζαμαρία της κλειδωμένης εισόδου και να εισβάλουν έτσι βιαίως στο βενζινάδικο.

Τη στιγμή της διάρρηξης ο ιδιοκτήτης βρισκόταν στο γραφείο του, χωρίς να έχει την παραμικρή ιδέα του τι επρόκειτο να επακολουθήσει. Μόλις αντίκρισε τους δύο κουκουλοφόρους ληστές, που φορούσαν γάντια, ύψωσε τα χέρια του για να δείξει ότι παραδίνεται, επιχειρώντας με αυτόν τον τρόπο να τους κατευνάσει.

Ο ένας από τους δράστες, εμφανώς ψηλότερος, κατευθύνεται αμέσως προς το ταμείο, ανοίγει μια μαύρη σακούλα και αρχίζει να τοποθετεί μέσα αντικείμενα και χρήματα. Την ίδια ώρα, ο συνεργός του κρατά το ξύλο με το οποίο είχαν σπάσει την πόρτα και το στρέφει απειλητικά προς τον ιδιοκτήτη. Εκείνος σηκώνει τα χέρια του ακόμη πιο ψηλά, τόσο για να προστατευθεί όσο και για να τους αποτρέψει από περαιτέρω βία.

Οι ληστές αφαιρούν όσα μετρητά βρίσκονται στο ταμείο και ζητούν επιπλέον κούτες τσιγάρων. Στη συνέχεια αποχωρούν από το πρατήριο, φορτωμένοι με τη λεία τους, ενώ ο ιδιοκτήτης τους ακολουθεί σε κάποια απόσταση, προσπαθώντας να διαπιστώσει προς ποια κατεύθυνση κινούνται, όπως αναφέρει δημοσίευμα του neakriti.gr.

Δείτε το βίντεο: